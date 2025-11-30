lunedì 1 Dicembre 2025

Giallo a Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da arma da taglio

Rinvenute tracce di sangue in più stanze dell'abitazione, nessuna ipotesi esclusa

Data pubblicazione: 30-11-2025 ore 21:03Ultimo aggiornamento: 30-11-2025 ore 22:34

FIRENZE – Due corpi senza vita, con più ferite da taglio, sono stati ritrovati in un appartamento a Firenze. Si tratta di marito e moglie, Franco Giorgi e Gianna di Nardo, rispettivamente di 74 e 68 anni, residenti in una palazzina in zona Gavinara, vicino a piazza Ferrucci del capoluogo toscano.

LE INDAGINI

A dare l’allarme, intorno alle 14.30, sarebbe stato il figlio 35enne della coppia. Franco Giorgi era un antiquario noto in città, la moglie una ex dipendente comunale. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri, coadiuvati dai colleghi della sezione scientifica, per gli accertamenti del caso, la casa è finita sotto sequestro.

NON SI ESCLUDE NESSUNA PISTA

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati uccisi con un’arma da taglio, a cui sarebbero riconducibili le ferite rinvenute sui corpi. Tracce di sangue sarebbero state ritrovate in più stanze della casa. Anche se non si esclude l’ipotesi di un omicidio-suicidio, si indaga anche su altre pisteAl momento le indagini sono in corso.

