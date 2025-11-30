F1, al GP Qatar è impresa Verstappen e il mondiale resta aperto

ROMA – Una Max impresa. Un Verstappen in versione deluxe ha dominato il Gp del Qatar e così il Mondiale di F1 si deciderà nell’ultima gara. Il pilota della Red Bull, campione in carica, ha deciso di vendere carissima la pelle e ha messo in fila le McLaren. Oscar Piastri ha chiuso al secondo posto dietro di lui, mentre il suo compagno-rivale attuale leader della classifica, Lando Norris, è arrivato ‘solo’ quarto. Altro che chiudere i giochi, il britannico ha fallito il primo match point e visto gli avversari avvicinarsi: Verstappen ora è secondo (scavalcato Piastri) a -12 e l’australiano è a -16. Il pallino è ancora nel motore e nelle mani di Norris, ma dovrà stare attento a non sbagliare.

LE FERRARI NON PERVENUTE

Tornando alla gara, sul podio, al terzo posto, un ottimo Carlos Sainz con la Williams. Le Ferrari? Anonime come succede ultimamente, quando non va peggio: Charles Leclerc ottavo, e la controfigura di Lewis Hamilton dodicesimo. Per loro la chiusura del Mondiale sarà la fine di un incubo.

L’ultimo appuntamento della stagione il 5-7 dicembre ad Abu Dhabi.

LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI

La classifica Piloti: Norris 408 punti, Verstappen 396 e Piastri 392 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton sono rispettivamente quinto (230 punti) e sesto (152).

La classifica Costruttori: McLaren con 800 punti (campione), Mercedes seconda a 459, Red Bull terza con 426 e Ferrari a 382.