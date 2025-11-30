Niente corso di filosofia agli ufficiali dell’Esercito? L’Università di Bologna sotto attacco di governo e centrodestra

BOLOGNA- Il sasso l’ha lanciato Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’esercito. Durante gli Stati generali della ripartenza, ieri- sabato 29 novembre- il generale ha lamentato il rifiuto da parte dell’Università di Bologna di avviare un corso di laurea di Filosofia riservato ad ufficiali. Una richiesta a cui si accoda ora anche il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che ha sentito telefonicamente il rettore dell’Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari.

BERNINI: “COSÌ È RINUNCIA DELLA PROPRIA MISSIONE FORMATIVA”

Nonostante il rispetto della procedura prevista, che rimette all’autonomia del dipartimento- quello di Filosofia nello specifico- la decisione, il ministro ha condiviso la delusione di Masiello per la mancata attivazione del corso.

“Non è soltanto una scelta discutibile, ma una rinuncia alla propria missione formativa- afferma Bernini- Un dipartimento che teme la ‘militarizzazione’ davanti a un percorso di studi rischia di compromettere la funzione stessa del sapere: aprire, non chiudere; includere, non escludere”. Per Bernini, dunque, “non esiste libertà senza sicurezza, e non può esserci sicurezza senza una difesa preparata e capace di leggere la complessità del nostro tempo. Una società che diffida dei propri servitori in uniforme dovrebbe interrogarsi sulle proprie fragilità, non sul ruolo delle forze armate”.

La notizia del ‘no’ dell’Università felsinea è diventato in poche ore un caso politico. L’indomani, domenica 30 novembre, persistono i ‘rimproveri’ all’istituzione di Alta formazione da parte di rappresentanti di governo e di parlamentari del centrodestra. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal suo profilo social punta il dito contro “una decisione incomprensibile” e c’è chi annuncia una interrogazione parlamentare.

PIANTEDOSI: “UN’UNIVERSITÀ NON VA GESTITA COME UNA SEZIONE DI PARTITO”

“Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hanno negato a un gruppo selezionato di 15 giovani Ufficiali dell’Esercito dell’Accademia di Modena la possibilità di frequentare un corso di laurea in Filosofia, nel timore di una presunta ‘militarizzazione dell’Ateneo’”, è la bocciatura netta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, affidata ai suoi profili social. “Mi addolora ancora di più- prosegue- che tutto questo sia avvenuto proprio in una città colta e aperta come Bologna, nella più antica Università al mondo, che da sempre rappresenta un punto di riferimento internazionale dei valori di laicità, cultura e pensiero. Un Ateneo deve per sua natura promuovere una cultura basata sulla libertà, sulla tolleranza, sul rispetto delle differenze e sull’uso critico e ragionato delle idee, senza che una sola visione domini sulle altre. Deve operare per il progresso intellettuale dell’uomo. Di qualsiasi uomo. E Bologna lo ha sempre fatto”.

D’altronde un’università non può essere gestita come una sezione di partito, chiudendosi rispetto all’esterno. Infine, a questi professori e ai sostenitori di tale scelta voglio ricordare che gli Ufficiali a cui è stato negato il diritto allo studio hanno giurato sulla Costituzione per garantire la sicurezza dei cittadini, compresa la loro, e che questi militari si sono impegnati a farlo, ove necessario, a costo della loro stessa vita.

RAUTI: “L’ATENEO DI BOLOGNA TEME CONTAMINAZIONE CON CHI DIFENDE LE ISTITUZIONI?”

“Stupisce che il movimento antagonista condizioni le scelte del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna che nega all’Esercito italiano l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia destinato a giovani ufficiali dell’Accademia Militare di Modena”. Lo dichiara Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa.

“La proposta avanzata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, nasce da una visione prospettica tesa ad integrare la preparazione degli ufficiali con nuove prospettive culturali, pensiero critico, un sapere laterale e umanistico. Rifiutare questa opportunità didattica significa misconoscere il ruolo fondamentale delle Forze Armate in democrazia”.

“La formazione filosofica dei militari- prosegue Rauti- non rappresenta una ‘militarizzazione’ dell’Università, ma un investimento intellettuale e culturale delle Forze Armate vocate a tutelare la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini”.

Una democrazia autentica non ha paura del confronto culturale e non teme ‘contaminazioni’ con chi la difende ogni giorno. Al contrario, promuove il dialogo, la conoscenza reciproca e la formazione di cittadini in uniforme consapevoli, preparati e profondamente radicati nei principi costituzionali. Negare questo percorso significa creare distanze artificiose tra società civile e Istituzioni militari, indebolendo il tessuto stesso della democrazia”.

ZOFFILI (LEGA): “PRONTO A UN’INTERROGAZIONE SUL RIFIUTO DI UNIBO“

“Mi auguro che l’Università di Bologna stia già rivalutando la decisione con cui è stato rifiutato da alcuni professori dell’ateneo di avviare un corso di laurea per alcuni ufficiali dell’esercito italiano. È un fatto molto grave che sinceramente non trova alcuna giustificazione, se non puramente ideologica. Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione parlamentare su questa vicenda su cui chiedo massima chiarezza. I nostri uomini e le nostre donne dell’Esercito italiano rappresentano un presidio fondamentale per garantire la sicurezza e la difesa del Paese. Meritano supporto e sostegno, anche sotto il profilo formativo, affinché il loro ruolo possa essere ulteriormente valorizzato”. Lo dice il deputato della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione Difesa alla Camera dei deputati.

COLOMBO (FDI): “DA UNIBO UN ATTO CHE OFFENDE LE ISTITUZIONI”

“Apprendo con estrema delusione della scelta dell’Ateneo di Bologna di escludere i militari dell’Esercito da un percorso formativo universitario. Una decisione che colpisce una parte fondamentale delle nostre Istituzioni e che mina la credibilità di un’Università che ha sempre rivendicato valori di libertà, apertura e inclusione. Sorprende che, solo dopo le polemiche, il Rettore invochi il dialogo: un dialogo che andava avviato prima di compiere un atto così ingiustificato e lesivo nei confronti degli uomini e delle donne che ogni giorno garantiscono sicurezza e stabilità al nostro Paese. Questo episodio ci costringe a riflettere su un clima culturale che, con motivazioni ideologiche, arriva a discriminare chi serve la Repubblica. Confido in un immediato ripensamento da parte dell’Ateneo e ribadisco la mia solidarietà piena all’Esercito Italiano, che difende tutti noi, anche chi oggi sceglie incomprensibilmente di escluderlo”. Lo dice la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, commissione Cultura.

PAGANO (FI): “CULTURA E FORZE ARMATE NON SONO IN ANTITESI”

“Esprimo il mio sostegno al Generale Masiello. La formazione culturale delle donne e degli uomini dell’Esercito Italiano non è un tema accessorio, ma un tassello di maturazione democratica e istituzionale. In un’epoca segnata da conflitti globali, disinformazione e sfide ibride, dotare gli ufficiali di strumenti critici rafforza lo Stato, non lo indebolisce”. Lo dice il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, di Forza Italia.

“Università e Forze Armate– prosegue Pagano– devono parlarsi come pilastri della stessa Repubblica. Temere un percorso di studi dedicato agli ufficiali significa creare barriere simboliche che non corrispondono alla realtà costituzionale: chi serve la sicurezza del Paese serve anche i valori della conoscenza, della libertà e dell’accesso al sapere. La cultura militare è cultura dello Stato democratico. Non esiste modernizzazione delle istituzioni senza investire nel fattore umano e nella sintesi tra saperi. Ai giovani, in uniforme o in aula, vanno offerte le stesse opportunità: strumenti rigorosi, non polarizzazioni, collaborazione, non sospetto. Questa è la direzione, e questa è la chiave su cui il Parlamento deve continuare a lavorare”, conclude Pagano.

Dal centrosinistra si alza una voce a difesa dell’Alma Mater, quella di Nicola Fratoianni di Avs.

FRATOIANNI (AVS): “IL GOVERNO EVITI UNA CROCIATA CONTRO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA“

“Vari ministri del governo Meloni, a partire da Crosetto e Bernini a cui si è aggiunto pure Piantedosi, si lamentano della scelta del Dipartimento di Filosofia dell’ateneo di Bologna che ha deciso di non attivare un corso riservato ai soli ufficiali dell’esercito. In questa vicenda ciò che trovo più strano è che l’Esercito abbia chiesto un corso riservato, chiuso ed esclusivo. Perché? Quali altre categorie hanno chiesto e ottenuto corsi universitari riservati e il cui accesso fosse impedito ad altre tipologie di studenti? Che io sappia questo caso certamente non è frequente, e forse questa è l’unica richiesta di questo tipo arrivata all’Università”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Alla ministra Bernini che, incredibilmente e senza pudore parla di ‘rinuncia alla propria missione formativa’, vorremmo poi chiedere- prosegue il leader di Si- come può l’università essere protagonista della libera formazione ed istruzione superiore se dovesse ritrovarsi invece ad occuparsi di costruire corsi su misura, recitanti e perimetrati per specifiche categorie professionali, per giunta quelle in cui questi strumenti culturali potrebbero essere utilizzati anche in operazioni che possono causare, come accaduto in tante guerre del passato dall’Iraq all’Afghanistan alla Libia, morti e talvolta violazioni dei diritti umani. L’università è e deve restare pubblica, libera e aperta a tutti, autonoma e indipendente, anche perché è pagata con i soldi di tutti i cittadini e le cittadine. Gli ufficiali delle forze armate del nostro Paese possono quindi liberamente iscriversi ad uno dei corsi esistenti. Chi pensa invece – conclude Fratoianni – che l’Università debba essere una specie di scaffale di esami e titoli a richiesta di specifiche organizzazioni può e deve guardare altrove, dove dietro il pagamento viene erogata formazione professionale e privata”.

(photo credit: Esercito Italiano/Fb)