VIDEO | “E la saga continua”, i Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo per la 29sima volta

Tra palloncini e divano, Alessandra Drusian e Fabio Ricci si riprendono in un video mentre ascoltano l'annuncio di Carlo Conti sui 30 big ammessi sul palco dell'Ariston. Ma loro non si arrendono...

ROMA – “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”: i Jalisse reagiscono con filosofia alla 29esima esclusione dal Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio dei 30 concorrenti ammessi alla kermesse canora, il duo Alessandra Drusian e Fabio Ricci, meglio noti come i Jalisse- che trionfarono all’Ariston nel 1997 con “Fiumi di Parole”- pubblicano sui social un video a cui affidano la loro amarezza con ironia.

Nel filmato i due artisti sono seduti sul divano di casa, mentre seguono la diretta dell’annuncio dato dal conduttore e direttore artistico: mentre seguono i nomi degli ‘ammessi’ al festival, Alessandra è intenta a gonfiare – e sgonfiare- palloncini, mentre Fabio ne tiene già in mano uno, di colore rosso, con impresso il numero 9. Ecco che all’ultimo nominativo- e alla certezza della loro esclusione- Alessandra brandisce l’altro palloncino numerato, con il 2. Insieme formano la cifra del 29, perché quella di oggi è la 29sima volta che il duo Jalisse non è ammesso tra i concorrenti del festival. “E la saga continua”, grida Alessandra Drusian in tono festoso. “Dai che si arriva a cifra tonda il prossimo anno”, continua, annunciando di fatto tutta la volontà dei Jalisse di non arrendersi. Carlo Conti preparati, ci riproveranno anche per il 2027.

