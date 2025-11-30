domenica 30 Novembre 2025

Ragazza violentata in centro a Milano: denunciato un 22enne

La giovane, 24 anni, è stata trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso violenza sessuale e domestica (SVSeD), e ha denunciato l'accaduto

ROMA – Una ragazza di 24 anni è stata violentata in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Vetra, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. È successo prima delle 3 di notte. La violenza sarebbe avvenuta su un cofano di una macchina parcheggiata a via del Crocefisso.

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 chiamato subito dopo dalla 24enne, poi trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso violenza sessuale e domestica (SVSeD). La ragazza ha, poi, denunciato tutto ai Carabinieri. Come scrive MilanoToday, è stato denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, incensurato, di 22 anni.

