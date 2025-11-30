Cesare Cremonini: “La storia con Giorgia Cardinaletti non c’è più. Ora sono innamorato”

Foto di Greg Williams

ROMA – Cesare Cremonini si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera, all’indomani dell’uscita su tutte le radio del nuovo singolo “Ragazze facili”.

Del brano, qualche giorno fa, aveva raccontato: “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare: Ragazze facili è stata l’esplosione che ha rotto la diga. Siamo rinati insieme, io e lei. È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare”. La lei di cui parla è Giorgia Cardinaletti.

Parlando al Corriere, Cremonini conferma che la storia con la giornalista del Tg1 “non c’è più” e conferma “È appena uscita Ragazze facili, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo“.

Cosa? “Il coraggio di amare. Ho sentito fortemente questa richiesta, ma non ero in grado di farlo perché ero circondato da alibi, fantasmi che io chiamo metaforicamente Ragazze facili: non sono solamente figure che ti circondano, ma è il mondo che ti costruisci per non affrontare te stesso. Questa canzone ha rotto una diga, un argine che mi teneva fermo da anni. Sembra banale, ma si muore o ci si ammala per l’incapacità di amare”. E poi rivela: “Sono innamorato, non vado oltre”.

LA ‘MANIPOLAZIONE DELL’EX MANAGER, UNA NUOVA FASE DI APERTURA

Raccontando dei suoi inizi nel mondo della musica, Cremonini ha, inoltre, raccontato le difficoltà con il suo ex manager Walter Mameli: “È stato il mio scopritore, ma mi ha anche imprigionato: vivevo in un castello dorato, però mi era negata la possibilità di avere a che fare con qualunque essere umano che facesse parte del mio ambiente. Compreso Lucio (Dalla, ndr)”. E sottolinea: “La mia è una storia articolata e complessa, con un sottotesto di manipolazione, di costrizione a una realtà che non esisteva“.

Cinque anni fa la separazione: “È stata una rottura difficile. Sto riprendendo possesso di me, con calma ma con grandi risultati. Questa nuova apertura verso il mondo mi fa sentire un esordiente. Le collaborazioni con Luca Carboni, Elisa, Lorenzo Jovanotti derivano da un enorme fallo di reazione a una costrizione gigantesca”.

MELONI O SCHLEIN? “NESSUNA DELLE DUE, LE LEGGI DEL TIFO LE APPLICO SOLTANTO AL BOLOGNA”

Poi un commento all’attualità. Tra Meloni e Schlein chi preferisce? “Nessuna delle due, le leggi del tifo le applico volentieri soltanto al Bologna. La mia prospettiva è quella di un artista che dal palco guarda la gente. E quello che vedo è che per un ragazzo o una ragazza di oggi tre anni di governo sono una vita che vola via”. Poi sull’argomento conclude: “Il mio cuore è tinto di rosso come i tetti di Bologna. Ma la politica di questi anni ha la bussola impazzita e ci rende spesso daltonici. Quando guardo figure come il cardinale Zuppi, che è un amico, come per miracolo mi torna la vista”.

IL PROSSIMO SOGNO?

Infine, cosa insegue oggi Cesare Cremonini? “Il mio sogno è e sarà sempre lo stesso: di tenere insieme, raccontare una storia che unisce diversi artisti ed epoche per parlare a un pubblico che vorrei unito sotto uno stesso cielo. Nel prossimo album, forse non da solo, magari con uno come Lucio Corsi, proverò a recuperare la musica popolare del Derby di Milano. Gaber, Jannacci, Fo, Cochi e Renato hanno ritratto l’Italia attraverso l’ironia, una delle mosse di karate per sconfiggere la disperazione”.