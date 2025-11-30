Scontro tra auto nel cosentino, morti due ventenni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni

Foto dal profilo Facebook Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106

ROMA – Due ventenni sono deceduti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte nel Cosentino tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito. Intorno alle 3.30 l’impatto tra le due auto all’altezza dell’incrocio degli Stombi, sulla statale 106. Ad avere la peggio i quattro occupanti della Fiat, che – come riporta la Gazzetta del Sud – sono tutti originari di Cassano all’Ionio e sono stati tra il 2005 e il 2009. Non c’è stato nulla da fare per i due ventenni.

Gli altri due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e sono stati affidati alle cure dei sanitari. Le loro condizioni sono critiche. L’impatto è stato molto violento e questo ha reso complesse le operazioni di salvataggio. Non sono gravi, invece, gli altri due giovani che viaggiavano a bordo della Mito. “La dinamica è ancora in fase di accertamento– scrive su Facebook l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 – velocità, scarsa visibilità e le solite condizioni critiche della SS106 potrebbero aver giocato un ruolo decisivo. L’area è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e la messa in sicurezza”.



