domenica 30 Novembre 2025

Scontro tra auto nel cosentino, morti due ventenni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni

Intorno alle 3.30 l'impatto tra una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito all’altezza dell’incrocio degli Stombi, sulla statale 106

Data pubblicazione: 30-11-2025 ore 10:42Ultimo aggiornamento: 30-11-2025 ore 10:46

Foto dal profilo Facebook Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106

ROMA – Due ventenni sono deceduti e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte nel Cosentino tra una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito. Intorno alle 3.30 l’impatto tra le due auto all’altezza dell’incrocio degli Stombi, sulla statale 106. Ad avere la peggio i quattro occupanti della Fiat, che – come riporta la Gazzetta del Sud – sono tutti originari di Cassano all’Ionio e sono stati tra il 2005 e il 2009. Non c’è stato nulla da fare per i due ventenni.

Gli altri due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e sono stati affidati alle cure dei sanitari. Le loro condizioni sono critiche. L’impatto è stato molto violento e questo ha reso complesse le operazioni di salvataggio. Non sono gravi, invece, gli altri due giovani che viaggiavano a bordo della Mito. “La dinamica è ancora in fase di accertamento– scrive su Facebook l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 – velocità, scarsa visibilità e le solite condizioni critiche della SS106 potrebbero aver giocato un ruolo decisivo. L’area è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e la messa in sicurezza”.


+

Leggi anche

Milano, corpo senza vita di un 43enne trovato in un canale scolmatore

di Redazione

Famiglia nel bosco: la ‘casa di nonna Gemma’ potrebbe riunirla, papà Natan “molto colpito”. Accettata l’offerta

di Cristina Rossi

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»