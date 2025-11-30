Sparatoria in California durante una festa di compleanno: 4 i morti e più di 10 i feriti

ROMA – Quattro persone sono morte e almeno 10 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una sala per banchetti a Stockton, in California. Tutto è avvenuto intorno alle 18 locali mentre nel locale si festeggiava un compleanno di un bambino. Nell’assalto sarebbero stati coinvolti anche dei minori. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del sospettato, rimasto in libertà dopo l’assalto.

“Al momento possiamo confermare che circa 14 persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco e che quattro vittime sono state confermate decedute“, ha comunicato su X lo sceriffo della contea di San Joaquin, spiegando che “le informazioni sono ancora limitate”. E aggiunge che “Gli investigatori stanno lavorando attivamente per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia”.

“I nostri pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa violenza insensata- si legge ancora nel messaggio-. Invitiamo chiunque abbia informazioni, filmati o possa aver assistito a questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. L’assistenza della comunità è fondamentale per aiutarci a identificare i responsabili e a rendere giustizia alle vittime e ai loro cari”.

IL SINDACO DI STOCKTON, FUGAZI: “IL GOVERNATORE NEWSON HA ASSICURATO IL PIENO SUPPORTO DELLO STATO DELLA CALIFORNIA”

Una nota fa sapere che il governatore della California, Gavin Newsom, “è stato informato sulla terribile sparatoria di Stockton. L’Ufficio del governatore per i servizi di emergenza sta monitorando l’evoluzione della situazione e coordinandosi con le forze dell’ordine locali“. Il sindaco di Stockton, Christina Fugazi, in un post su Instagram, ha elogiato la prontezza dei soccorsi e confermato l’impegno alla ricerca di chi ha aperto il fuoco: “I responsabili saranno individuati e perseguiti nel massimo grado di legge”.

“Poco tempo fa, ho parlato al telefono con il governatore Newsom, che ha offerto il pieno supporto dello Stato della California per assistere la nostra comunità e le nostre forze dell’ordine in qualsiasi modo necessario- ha proseguito-. I nostri soccorritori hanno agito rapidamente, mettendo in sicurezza più aree e fornendo assistenza medica immediata. La loro professionalità riflette il meglio della nostra città. Mi sto assicurando che sia disponibile ogni risorsa necessaria e che la nostra città sostenga questo sforzo a tutti i livelli. In questo momento, dobbiamo concentrarci sulle vittime, sulle loro famiglie e sulla sicurezza della comunità”.