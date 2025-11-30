domenica 30 Novembre 2025

L’oroscopo di domenica 30 novembre 2025

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una questione legata al denaro ti dà pensiero. Non fare cose affrettate.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi non manca energia, anzi devo dire che sei propositivo, ma attenzione alle spese, sono sempre troppe. Giornata positiva per le relazioni, anche a distanza.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non mostrarti troppo ansioso, non sei tu che devi rispondere alle aspettative degli altri, semmai è il contrario. Possibili discussioni con un familiare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un nuovo o vecchio amore torna prepotente nella tua vita. Oggi più che mai potrai contare su una spinta in più!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un atteggiamento orgoglioso è comprensibile ma rischia di farti apparire come una persona irragionevole, ora cerca di essere diplomatico in tutti i rapporti.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Un problema le spese che sono legate alla casa. Amore da rivedere anche nei modi di fare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Hai tre mesi di tempo per decidere cosa fare. I nuovi amori sono da vivere per il momento alla giornata, attenzione alle parole, è probabile che tu debba difenderti da qualche attacco…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Con il partner cerca di essere più disponibile al dialogo. Ti trovo affannato, ti trovo stanco, forse anche poco disponibile.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

A volte quando si passa un periodo leggermente difficile, si capisce meglio ciò che si desidera e ciò che è superfluo, i tuoi riferimenti sono cambiati, ora sei più saggio!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai difficoltà da superare, sei arrabbiato per come stanno andando certe cose; sai come sei fatto: o si fa come dici tu, e sai di avere la stima di tutti, oppure te ne vai. Calma!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Meglio il tono fisico ed entro questa sera arriva una buona notizia. Per chi ne è alla ricerca un amore importante potrebbe nascere dall’oggi al domani, devi solo rimettere a posto conti in sospeso.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se hai faticato un po’ nel portare avanti alcune cose, oggi le cose cambiano in positivo. Brilli di una luce speciale: attivati per giocare le tue carte.







