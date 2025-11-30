L’oroscopo di domenica 30 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Una questione legata al denaro ti dà pensiero. Non fare cose affrettate.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi non manca energia, anzi devo dire che sei propositivo, ma attenzione alle spese, sono sempre troppe. Giornata positiva per le relazioni, anche a distanza.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non mostrarti troppo ansioso, non sei tu che devi rispondere alle aspettative degli altri, semmai è il contrario. Possibili discussioni con un familiare.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Un nuovo o vecchio amore torna prepotente nella tua vita. Oggi più che mai potrai contare su una spinta in più!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Un atteggiamento orgoglioso è comprensibile ma rischia di farti apparire come una persona irragionevole, ora cerca di essere diplomatico in tutti i rapporti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Un problema le spese che sono legate alla casa. Amore da rivedere anche nei modi di fare.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Hai tre mesi di tempo per decidere cosa fare. I nuovi amori sono da vivere per il momento alla giornata, attenzione alle parole, è probabile che tu debba difenderti da qualche attacco…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Con il partner cerca di essere più disponibile al dialogo. Ti trovo affannato, ti trovo stanco, forse anche poco disponibile.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
A volte quando si passa un periodo leggermente difficile, si capisce meglio ciò che si desidera e ciò che è superfluo, i tuoi riferimenti sono cambiati, ora sei più saggio!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Hai difficoltà da superare, sei arrabbiato per come stanno andando certe cose; sai come sei fatto: o si fa come dici tu, e sai di avere la stima di tutti, oppure te ne vai. Calma!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Meglio il tono fisico ed entro questa sera arriva una buona notizia. Per chi ne è alla ricerca un amore importante potrebbe nascere dall’oggi al domani, devi solo rimettere a posto conti in sospeso.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Se hai faticato un po’ nel portare avanti alcune cose, oggi le cose cambiano in positivo. Brilli di una luce speciale: attivati per giocare le tue carte.