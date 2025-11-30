Le previsioni meteo di domenica 30 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione torna a diminuire, i venti girano gradualmente dai quadranti meridionali. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto e soltanto in Liguria sono previste delle precipitazioni, localmente moderate. Sul resto del Nord il cielo tenderà gradualmente a coprirsi, altrove invece sarà poco o irregolarmente nuvoloso. Mari poco mossi.

NORD

La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità con cielo via via più coperto. Sulla Liguria sono previste delle precipitazioni localmente moderate che in nottata si estenderanno all’Emilia occidentale e poi alla bassa Lombardia. Venti meridionali sul Mar Ligure e ancora settentrionali sull’Adriatico.

Temperature: valori massimi attesi tra i 7-9°C di tante città e i 14°C di Genova.

CENTRO e SARDEGNA

Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno precipitazioni sulla quasi totalità delle regioni. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso e soltanto in provincia di Massa e Carrara si potranno verificare delle piogge, perlopiù di modesta intensità. I venti soffieranno dai quadranti meridionali sul Mar Tirreno, da nordovest sull’Adriatico.

Temperature: valori massimi compresi tra i 9-14°C di tante città e i 18°C di Cagliari.

SUD e SICILIA

La pressione è in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo; infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno generalmente mossi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Temperature: valori massimi attesi tra i 10 e i 15°C su tante città e i 18°°C di Palermo.