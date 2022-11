Bar della stazione chiuso e consigliere regionale dona acqua gratis a viaggiatori

BARI – “Nei prossimi giorni sarò di conforto ai viaggiatori che a Taranto arrivano nel cuore della notte”. È la promessa di Enzo Di Gregorio, consigliere regionale del Partito democratico con le radici saldamente ancorate alla sua città: Taranto. Da qualche mese la città vive un disagio: i lavori alla stazione che hanno comportato non solo problematiche dovute a sottopassi allagati e indisponibilità dei servizi igienici ma anche la chiusura del bar. “Chi arriva o parte da qui, non può non dico prendere una cioccolata calda ma neppure un po’ d’acqua. Ecco perché stamattina – spiega Di Gregorio alla Dire – ho deciso di distribuire gratuitamente bottiglie da mezzo litro ai viaggiatori”. Così ha caricato il portabagagli e bottiglia dopo bottiglia ha dato una mano a pendolari e viaggiatori.

“Mi sono rivolto a Rete ferroviaria italiana che ha assicurato interventi sulle infiltrazioni a cui rimedierà con la canalizzazione dell’acqua piovana e sull’assistenza ai disabili con l’attivazione della stanza blu”, dice il consigliere regionale. “Quando a partire è una persona in carrozzina o con altra disabilità, interverrà un dipendente della società di trasporti”. Sui bagni e i distributori automatici “non ho avuto riscontri”, continua Di Gregorio. “Spero che questa mia iniziativa convinca qualcuno ad adottare le decisioni necessarie. Altrimenti continuerò a distribuire acqua gratuitamente ai viaggiatori. Di sicuro – conclude -non mi fermerò. Taranto merita rispetto”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it