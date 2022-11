Nel 2022 nel catanzarese arrestate 42 persone per violenza sulle donne

REGGIO CALABRIA – Nel 2022, l’attività del comando provinciale dei carabinieri per sensibilizzare la cittadinanza al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne ha portato all’arresto di 42 persone, di cui uno per omicidio, 25 per maltrattamenti in famiglia, uno per lesioni personali, uno per violenza sessuale, 2 per violenze su minori, 9 per stalking e 3 per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto ‘revenge porn’.

“Altro dato di rilievo, in notevole aumento, indice che il coraggio delle vittime è sempre più forte nel voler denunciare i propri aguzzini – evidenzia il comando provinciale catanzarese -, è quello del numero di persone denunciate all’autorità giudiziaria, che sono state 220 in tutta la provincia, e quello relativo a 35 soggetti colpiti, a vario titolo, da misure cautelari, differenti dall’arresto, quali, ad esempio, l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima”.

Nell’ultima settimana, inoltre, anche in provincia di Catanzaro, sulla scia delle iniziative promosse dall’Arma su tutto il territorio nazionale, si sono svolte una serie di attività di sensibilizzazione sociale contro la violenza sulle donne, iniziate il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donna, che continuano a svolgersi in tutta la provincia con particolare attenzione agli istituti scolastici nell’ambito di incontri sulla legalità.

