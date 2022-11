ROMA – Dicembre incombe, con lui il Natale e così il presepe. Le festività si avvicinano e tutta Italia inizia a decorarsi. Luminarie, alberi di Natale, lucine e addobbi si vedono già da settimane nelle città e nei paesi, ad abbellire strade e negozi. Tra le scelte più kitsch c’è sicuramente quella di portare la politica nel presepe. Il governo più di destra della storia in mezzo a pastori, pecore, bue e asinello. Chi vuole può farlo, senza nemmeno una visita a Napoli, dove a San Gregorio Armeno la scelta è sempre ampia e coloratissima. Stando comodamente davanti a un pc o a uno smartphone è possibile ordinare su Ebay le statuine dei tre leader del centrodestra per piazzarle sotto la stella cometa, tra la carta stagnola del fiume e il cielo stellato. Berlusconi, Meloni e Salvini al posto dei re magi? Si può, con una spesa di 140 euro.

SALVINI IL PIÙ ECONOMICO, PER IL CAVALIERE MOLTE SCELTE

Una statuina fatta a mano in terracotta di Giorgia Meloni, alta 15cm, costa 25 euro (più 8,50 di spedizione). La premier è ritratta sorridente: camiciona bianca, pantalone nero e stivali marroni. Il venditore sulla sua pagina offre un’ampia selezione di calciatori del Napoli. Per restare in tema di politica c’è uno Joe Biden di 15cm a 20 euro. Stesso prezzo per la statuina standard di Mario Draghi, che però c’è pure in versione maxi: 22cm a 50 euro. Per Matteo Salvini, alto 16cm, bisogna spendere 22,90 euro (più 6,90 di spedizione). E’ in completo blu e camicia bianca, senza cravatta.

Ampia scelta, invece, per quel che riguarda Silvio Berlusconi. Almeno fino a oggi, poi chissà che in vista dell’8 dicembre non vadano a ruba. I prezzi, però, sono da vero leader, altro che semplice senatore. A 65 euro (più 12 di spedizione) ci sono tre scelte. Un Berlusconi alto 15cm, in completo blu e nella sua classica posa: una mano alzata in segno di saluto, l’altra in tasca. In vendita anche un Cavaliere in scuro e ventiquattr’ore in mano, più un assicuratore che il fondatore del centrodestra che ha sognato il Quirinale. Un’altra variazione vede Berlusconi con una pecora sottobraccio. A 72 euro (più 12 di spedizione) c’è infine Berlusconi con Dudù in braccio e una mano alzata a fare le corna. Forse un po’ troppo?

