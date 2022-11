NAPOLI – “Esprimo il cordoglio di tutto il mondo del calcio, siamo rimasti particolarmente scioccati da quello che è avvenuto a Ischia. Un abbraccio a tutte le famiglie, ci uniamo alla loro sofferenza. Mi fa piacere che ci sono moltissimi ragazzi del nostro mondo, in primis i ragazzi di due squadre di calcio a 5, li ho visti al tg, commoventi, nell’impegnarsi per togliere fango e disporrò un minuto di raccoglimento questo fine settimana per tutte le gare di campionato“. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del convegno su “Calcio e Welfare” in corso a Napoli.

