Frana a Maratea, massi e detriti sulla Statale 18

POTENZA – Una frana si è verificata questa mattina a Maratea, in località Castrocucco, lungo la Statale 18, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose degli ultimi giorni. Sul posto i carabinieri di Lagonegro, intervenuti intorno alle 5 di oggi.

L’ASSE VIARIO CHIUSO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

Dalla parete rocciosa a monte del tratto stradale massi e detriti si sono staccati occupando circa 100 metri dell’importante arteria di comunicazione in direzione sud e raggiungendo il mare sottostante. I militari hanno da subito messo in sicurezza la strada segnalando il pericolo agli automobilisti in marcia. Successivamente, con il sopraggiungere delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lauria e del personale Anas, si è proceduto alla chiusura dell’asse viario in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico su di un percorso alternativo.

IN CORSO SOPRALLUOGHI PROTEZIONE CIVILE E REGIONE BASILICATA

Sono attualmente in corso approfonditi sopralluoghi, unitamente anche a squadre della Protezione civile della Regione Basilicata per verificare, alla luce del giorno, la reale entità dei danni, che al momento appaiono ingenti. Fortunatamente, dalla prime verifiche effettuate, non si segnalano persone coinvolte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it