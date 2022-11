Stop al cronista: “Siamo premier, non ci incontriamo perché giovani donne”

ROMA – Guidate governi ma magari vi incontrate perché siete “quasi coetanee”. Dubbi portati in conferenza stampa da un giornalista, di fronte alle prime ministre di Nuova Zelanda e Finlandia, rispettivamente Jacinda Ardern e Sanna Marin.

LA DOMANDA DEL GIORNALISTA

La domanda, o forse l’affermazione, rimasta sospesa a metà, è stata formulata nella città di Auckland da un cronista dell’emittente locale Newstalk ZB. “Molte persone si staranno chiedendo se vi incontrate solo perché avete un’età e per questo avete molto in comunque” ha cominciato il reporter. Ardern, 42 anni, lo ha interrotto, chiedendo se anche a due primi ministri uomini più o meno coetanei sarebbe stato posto un interrogativo del genere.

full question and the responsehttps://t.co/YlmGmn4pQU — Ben McKay (@benmackey) November 29, 2022

“Di sicuro c’è una quota maschile in politica più alta, ma due donne non si incontrano soltanto per la loro appartenenza di genere” ha aggiunto il capo di governo. Un concetto ribadito da Marin, 37 anni, secondo la quale la riunione ad Auckland è dovuta al fatto che “siamo prime ministre”.

RELAZIONI BILATERALI

In conferenza stampa, messe per due minuti da parte relazioni bilaterali e opportunità economico-commerciali (la Finlandia, esporta ogni anno in Nuova Zelanda beni per 199 milioni di dollari), Ardern ha anche chiesto “se qualcuno avrebbe mai domandato a Barack Obama e a John Key se si fossero incontrati per via della età simile”. Entrambi i dirigenti, americano e neozelandese, sono nati in effetti nel 1961. Durante la conferenza stampa, ma questo fa forse meno notizia, si è parlato anche di Ucraina, “forte impegno” contro la Russia, ha detto Ardern, e di Iran, con Marin che ha sottolineato il “coraggio” delle donne che protestano in piazza.

