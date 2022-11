ROMA – Un abbraccio tra padre e figlio. George Weah, ex calciatore del Milan e che oggi è il presidente della Liberia, all’inizio della partita tra Iran e Usa, ha abbracciato a lungo il figlio Timothy che gioca nella squadra a stelle e strisce. A documentare il tutto il video pubblicato dal profilo ufficiale della Fifa che commenta: ‘Momento papà orgoglioso‘.

Non sono mancati i commenti sul fatto che il figlio di Weah giochi per gli Stati Uniti, ma alcuni utenti della rete fanno notare che il 22enne ha origini liberiane, ma è nato a New York e che quindi ha tutti i diritti per giocare con la squadra che vuole.

