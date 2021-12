L’Alto Adige diventa zona gialla da lunedì 6 dicembre

ROMA – Da lunedì prossimo, 6 dicembre, nel giorno in cui entrerà in vigore il Super Green Pass, l’Alto Adige si tingerà di giallo. A renderlo noto è stato l’assessore alla sanità, Thomas Widmann. Nei giorni scorsi Bolzano aveva già anticipato le misure da zona gialla: tra queste, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e quella di proteggersi con la mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici. “Per questo-ha precisato Widmann- per gli altoatesini cambierà poco”.

