Roma, l’1 dicembre si inaugura l’hub multimediale ViaCondotti21

ROMA – Il primo dicembre sarà inaugurata a Roma VIACONDOTTI21, la nuova realtà di produzioni televisive e multimediali, relazioni, comunicazione ed eventi che insieme alla testata giornalistica “LaCapitale” si affiancherà al Gruppo Pubbliemme-Diemmecom e al network LaC per guardare, dal cuore della Capitale, al resto d’Italia e all’Europa. VIACONDOTTI21 e LaCapitale saranno realtà autonome ma opereranno in stretta sinergia con il Gruppo, promuovendone la crescita a livello nazionale e rafforzandone la prospettiva strategica.

Pubbliemme – concessionaria di pubblicità con oltre 11mila spazi pubblicitari sul territorio nazionale – la società editoriale Diemmecom e il network calabrese LaC consolidano così i programmi di crescita avviati da tempo, espandendo i propri contenuti e puntando a nuovi obiettivi dopo l’introduzione di LaC Sat, il canale via satellite per coprire utenze italiane ed europee, e LaC Play, una nuova app/piattaforma per SmartTv.

Il taglio del nastro della nuova sede, in via dei Condotti 21, avverrà alle 11.30. Fino alle ore 19 i nuovi studi ospiteranno personalità pubbliche, rappresentanti di enti ed istituzioni, giornalisti, imprenditori ed esponenti del mondo del cinema e dello spettacolo. La nuova realtà sarà uno spazio innovativo, dove si produrranno informazione e comunicazione, si costruiranno relazioni ed eventi in modo integrato e multisettoriale.

Con LaCapitale, la realtà giornalistica di VIACONDOTTI21, il network calabrese LaC amplia il proprio raggio d’azione, espande e sviluppa contenuti e temi già consolidati a livello regionale, ma con uno sguardo più ampio. Dalla capitale, centro della politica e delle istituzioni, si guarderà al Mezzogiorno e al resto d’Italia. Nello studio tv saranno prodotti approfondimenti, format, servizi e programmi informativi.

“Quella che presentiamo oggi – spiega Maria Grazia Falduto, amministratore delegato di VIACONDOTTI21 e direttore generale del Gruppo Pubbliemme – è una sfida nella quale abbiamo investito tanto e nella quale crediamo profondamente. Il nostro modello crossmediale in questi anni ci ha fatto acquisire una credibilità importante: la nostra è un’informazione misurata e attenta, che ci ha visto alzare costantemente il livello negli anni senza mai fermarci, investendo nelle tecnologie e nella qualità delle persone. VIACONDOTTI21 e LaCapitale rappresentano un’evoluzione importante in questa direzione e siamo convinti che questo progetto estremamente ambizioso possa vincere la sua sfida e che il modello del nostro network sarà premiato dagli investitori e da un mercato dell’informazione sempre più esigente e attento”.

L’inaugurazione della sede di Roma avverrà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.