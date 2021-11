Forum Italia Giappone, in corso meeting Japan Italy Economic Federation

FUKUOKA – È ancora in corso a Fukuoka, in Giappone, il ‘Forum Italia Giappone 2021’, riunione annuale della Japan Italy Economic Federation organizzata con lo scopo di offrire una occasione di incontro e di interazione tra decisori di alto livello e mantenere un osservatorio stabile sulle dinamiche economiche in atto tra Italia e Giappone.

Giunto alla nona edizione, il prestigioso appuntamento, divenuto cardine nell’asse dei rapporti bilateriali tra i due paesi, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della politica, delle istituzioni e delle imprese. Ai videointerventi giunti da Bruxelles del vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, e da Roma da parte della sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Vannia Gava, si sono aggiunti il viceministro delle Finanze giapponese Satoshi Oie e il viceministro della Difesa Makoto Oniki, oltre ai rappresentanti apicali del sistema finanziario, industriale e istituzionale giapponese. In presenza sono intervenute anche le autorità diplomatiche italiane in Giappone, il neo Ambasciatore Gianluigi Benedetti e il Console Generale Marco Prencipe.

“È un segnale incoraggiante vedere l’interesse e la partecipazione sempre crescente intorno al Forum, che nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia si conferma punto di riferimento per il libero dialogo tra i due paesi, legati da una amicizia di lunga data e da strettissimi rapporti di collaborazione in ambito politico, commerciale e anche militare”, ha dichiarato il presidente della Japan Italy Economic Federation Daniele Di Santo, fondatore del Forum. “Come ogni anno, anche in questa edizione la riunione alternerà sessioni tematiche dedicate ai temi caldi attuali quali la green economy e la digitalizzazione con incontri bilateriali e visite al territorio, in particolare all’incubatore di start up di Fukuoka”, ha aggiunto Di Santo. L’evento, realizzato con la collaborazione e il patrocinio della Japan Business Federation (Keidanren), la ‘Confindustria giapponese’, è seguito da DIRE come media partner italiano, e avrà il contributo video del direttore Nicola Perrone.