Lavoro, l’ex ministro Damiano: “Lo smart working? Va regolamentato”

ATTENUARE L’IMPATTO ECONOMICO PER EVITARE LA DISOCCUPAZIONE

“Chi non appartiene a queste categorie è anche giusto che lasci un piccolo pegno, del 2% o 3% all’anno, per ogni anno di anticipo sulla pensione rispetto ai canonici 67 anni”, puntualizza. Un’operazione costosa per la previdenza pubblica. “Le coperture sono sempre un discorso complesso. Facendo un calcolo ragionevole si possono trovare”, assicura Damiano. “A causa della pandemia, l’arretramento dell’economia può avere delle conseguenze occupazionali. Non possiamo permetterci di arrivare, esaurita la cassa integrazione e finito il blocco dei licenziamenti, al memento nel quale molte persone rischieranno di perdere il lavoro. Bisogna avere strumenti che attenuino questo impatto e la previdenza può esserlo”, conclude.

LO SMART WORKING VA REGOLAMENTATO

Con lo smart working in futuro “scompariranno gli straordinari, le malattie brevi saranno assorbite” e ci sarà un “aumento della produttività”. Questo porterà a “forti risparmi per le imprese“, che devono essere “regolamentati e redistribuiti“, anche a favore dei lavoratori stessi, spiega Damiano. Lo smart working, mette in guardia l’ex ministro, “non è una nuova forma di flessibilità del lavoro a chiamata, a disposizione dell’imprenditore. È lavoro dipendente, che ha lo stesso contratto di chi lavora sempre in ufficio o in officina”. Quindi quella persona “ha le stesse regole e la stessa paga di un normale lavoratore- insiste Damiano- altrimenti potremmo immaginare che questa è una nuova forma di flessibilità che si aggiunge a quelle precedenti”. Per questo, sottolinea Damiano, “sarebbe opportuno regolamentare nei contratti di lavoro questa nuova forma di attività”. Grandi imprese come Leonardo, Enel ed Eni, cita Damiano, hanno già previsto almeno il 30% di dipendenti in smart working nel futuro. Le aziende così “possono risparmiare metà degli affitti sugli uffici e delle utenze”.

Dall’altra parte, lo smart working porterà allo stesso tempo anche “un incremento di produttività” da parte del lavoratore. “Scompariranno gli straordinari- prevede Damiano- e le malattie brevi saranno assorbite dal lavoro domestico. Quindi grandi risparmi aziendali, che vanno regolamentati e che possono essere redistribuiti un po’ per l’impresa e un po’ per il lavoratore. Questo è un compito delle parti sociali”.