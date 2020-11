Minacce a Federica Angeli, Armando Spada condannato a un anno

ROMA – È stato condannato ad un anno di reclusione Armando Spada, alla sbarra per il reato di tentata violenza privata nei confronti della giornalista Federica Angeli, ora delegata in Campidoglio per le periferie. I fatti risalgono al 2013, quando la cronista decise di capire come Spada fosse entrato in possesso di uno stabilimento balneare e il 23 maggio, si presentò nello stabilimento con una telecamera in vista e un’altra nascosta, per fare delle interviste. Secondo l’accusa, che aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi, Spada minacciò poi la giornalista per indurla a cancellare il video registrato. “Questa sentenza giunge a oltre sette anni dai fatti, al termine di un percorso giudiziario particolarmente tormentato. Sette anni che Federica Angeli e la sua famiglia hanno trascorso sotto scorta per le minacce delle mafie di Ostia”, ha commentato l’avvocato Giulio Vasaturo, legale di parte civile per Federica Angeli e per l’Ordine dei Giornalisti, dopo la sentenza. “Questa pronuncia – ha concluso – vale a rafforzare l’impegno di ogni giornalista e di ogni cittadino contro la tracotanza delle organizzazioni criminali”.

