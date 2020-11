Granarolo promuove l’app Immuni. E Speranza ringrazia

BOLOGNA – L’app Immuni entra nelle case degli italiani sui cartoni e sulle bottiglie di latte Granarolo e il ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive per ringraziare il colosso bolognese. Sulle confezioni dei prodotti, infatti, compaiono il logo dell’app per il tracciamento dei casi di coronavirus, e un Qr code che consente di scaricare l’applicazione sul cellulare.

SPERANZA: “IL PIÙ PICCOLO MESSAGGIO PUÒ FARE LA DIFFERENZA”

“A tutta Granarolo voglio inviare un ringraziamento particolare per l’iniziativa spontanea, lanciata su larga scala per aiutare le istituzioni nel promuovere l’utilizzo dell’app Immuni”, si legge nel messaggio inviato dal ministro al presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari. “Quanto più se ne diffonderà l’uso, tanto più questa app diventerà uno strumento importante per aiutarci a scoprire se siamo entrati in contatto con un positivo e a prendere le opportune precauzioni interrompendo la diffusione del virus. Anche un messaggio sulla bottiglia del latte può fare la differenza”, sottolinea Speranza. “Nella battaglia al Covid-19 è fondamentale l’apporto che ogni singolo può fornire per spezzare la catena del contagio. Lo fa ciascuno di noi, osservando comportamenti individuali corretti, e lo fa chiunque contribuisce a promuovere abitudini utili”, aggiunge il ministro.

