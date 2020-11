Usa, la folle corsa di Trump per finire la barriera anti-migranti

ROMA – All’amministrazione Trump restano sette settimane di governo, giorno più giorno meno, e così i lavori per completare la barriera di separazione tra gli Stati Uniti e il Messico hanno ripreso a “ritmo vertiginoso”. Il progetto è stato il cuore della politica migratoria di Donald Trump, che si è caratterizzata per scelte decisamente restrittive verso l’ingresso di nuovi stranieri nel Paese, che si tratti di persone che scelgono le vie legali o irregolari.

LEGGI ANCHE: Trump accetta la transizione verso la presidenza Biden, ma la battaglia non è finita

BIDEN NON SMANTELLERÀ I TRATTI GIÀ COSTRUITI

I media locali ricordano che il presidente eletto Joe Biden ha promesso che, una volta entrato alla Casa Bianca, interromperà il progetto, ma il suo team ha già fatto sapere che i nuovi tratti della barriera già in piedi non verranno smantellati, come invece chiedono diversi gruppi in difesa dei diritti dei migranti. A parlare di “folle corsa” del presidente uscente è stato anche Raul Grijalva, un deputato dell’Arizona, che al Congresso ha denunciato l’impatto che il muro sta avendo sull’ambiente e l’economia delle comunità locali: “La costruzione della barriera sta creando condizioni avverse alle persone e alle altre forme di vita” ha detto.

LEGGI ANCHE: Elezioni Usa, il riconteggio non salva Trump: battuto da 12mila voti

Grijalva si è aggiunto così alla lunga lista di persone e organismi della società civile che da mesi invocano l’abbattimento della barriera, in quanto lesiva degli ecosistemi e del contesto socio-economico degli stati frontalieri. In attesa del 20 gennaio, cresce così il dibattito su quali azioni il prossimo presidente dovrà mettere in campo per far fronte al problema: per Grijalva “la grande domanda” per l’amministrazione Biden consiste nel come compenserà i danni arrecati alle risorse naturali della regione, a cui si aggiungono anche i danni “ai siti culturali dei nativi americani”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Joe Biden eletto alla guida degli Stati Uniti: “Sarò il presidente di tutti”