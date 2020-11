Tutto pronto per la XII edizione di “Facciamo un pacco alla Camorra” con Flavio Insinna testimonial

NAPOLI – Si terrà oggi, lunedì 30 novembre, alle 16 in streaming, la 12esima edizione dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra“, promossa dal consorzio Nuova cooperazione organizzata (Nco) in collaborazione con le cooperative sociali dei beni confiscati della provincia di Caserta che operano nelle terre di don Peppe Diana. Il convegno di presentazione, promosso dal giornalista e scrittore Sergio Nazzaro, in collaborazione con il presidente della cooperativa Al di là dei sogni Simmaco Perillo, vedrà la partecipazione del capo della polizia Franco Gabrielli, del Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, insieme al presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto.

Parteciperanno al convegno anche il presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, il segretario generale di Cittadinanza attiva Antonio Gaudioso, il segretario generale della fondazione Roche Francesco Frattini, la segretaria generale Anfaci Laura Lega e il senatore Sandro Ruotolo. Al convegno prenderanno parte anche il referente del comitato Don Diana Salvatore Cuoci, il referente di Libera Campania Fabio Giuliani e il parroco del rione Sanita’ Don Antonio Loffredo.

L’incontro, moderato da Nazzaro, avrà come testimonial il conduttore televisivo Flavio Insinna che da tempo segue con attenzione le realtà dei beni confiscati in provincia di Caserta e aiuta a diffondere un messaggio di speranza in difesa degli ultimi. La diretta di presentazione si terrà sulla pagina Facebook “Facciamo un pacco alla Camorra” e su tutte le pagine social delle cooperative che hanno preso parte all’iniziativa.