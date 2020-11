Covid, Boccia: “Deroga figli-genitori? Deve prevalere il rigore”

ROMA – Una deroga per il ricongiungimento figli-genitori? “C’è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitarie. Per evitare la terza ondata a dicembre è necessario che prevalga il rigore e il distanziamento sociale. Molti di noi hanno parenti in un’altra regione, ma ognuno di noi vuole che i propri cari stiamo bene. Si può rimettere in sicurezza l’intero sistema incrociando la campagna vaccinale in primavera con queste misure, ma per farlo non possiamo consentire rallentamenti. Io sono per regole chiare e non interpretabili“. Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia ai microfoni di Rainews 24.

LEGGI ANCHE: Speranza: “Anche a Natale e Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 6”