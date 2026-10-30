Ucraina, Kallas: “Da Lavrov molte menzogne e false narrazioni”

ROMA – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto delle “menzogne” durante gli incontri del G20 sul conflitto in Ucraina. Lo ha detto venerdì l’alto rappresentante della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, accusando Mosca di minare i negoziati di pace.

“Stavamo discutendo della grande crisi geopolitica, compresa quella ucraina, e abbiamo avuto modo di affrontare direttamente Sergei Lavrov su questo tema”, ha dichiarato Kaja Kallas all’Afp. “Naturalmente, ha avanzato molte menzogne, molte narrazioni false che siamo poi riusciti a smentire“.