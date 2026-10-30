sabato 31 Ottobre 2026

Zelensky: “Dai russi non un solo passo verso de-escalation energetica”

"L'operazione della Russia contro la nostra produzione di energia, le reti energetiche e gli interconnettori continua", denuncia il presidente ucraino

Data pubblicazione: 30-10-2026 ore 21:45Ultimo aggiornamento: 30-10-2026 ore 21:45

ROMA – “Ogni giorno i missili russi colpiscono la nostra infrastruttura energetica, causando danni estesi. L’operazione della Russia contro la nostra produzione di energia, le reti energetiche e gli interconnettori continua. Stanotte ha lanciato 17 missili balistici, alcuni dei quali hanno colpito la nostra infrastruttura di raffinazione del petrolio a Kremenchuk. I russi non hanno compiuto un solo passo verso la de-escalation energetica. Agiremo di conseguenza e giustamente“. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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