Zelensky: “Dai russi non un solo passo verso de-escalation energetica”

ROMA – “Ogni giorno i missili russi colpiscono la nostra infrastruttura energetica, causando danni estesi. L’operazione della Russia contro la nostra produzione di energia, le reti energetiche e gli interconnettori continua. Stanotte ha lanciato 17 missili balistici, alcuni dei quali hanno colpito la nostra infrastruttura di raffinazione del petrolio a Kremenchuk. I russi non hanno compiuto un solo passo verso la de-escalation energetica. Agiremo di conseguenza e giustamente“. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.