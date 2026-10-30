Espulsione immediata per 4 dei 5 attivisti italiani fermati in Cisgiordania

Soldati israeliani entrano in un oliveto mentre agricoltori palestinesi e attivisti stranieri raccolgono le olive nel villaggio di Turmus Ayya, a nord-est di Ramallah, nella Cisgiordania occupata da Israele, il 21 ottobre 2026. Foto di ZAIN JAAFAR / AFP

ROMA – Verranno espulsi con procedimento amministrativo immediato 4 dei 5 attivisti italiani fermati ieri in Cisgiordania mentre partecipavano alla campagna palestinese per la raccolta delle olive. I quattro connazionali dovrebbero partire per l’Italia già domattina. È quanto si apprende da una nota della Farnesina. Un quinto ha scelto di seguire la procedura giudiziaria e dovrà attendere l’adozione di un provvedimento di espulsione da parte di un magistrato israeliano.

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L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme hanno seguito la vicenda in raccordo stretto con gli Avvocati degli attivisti. I connazionali si trovano tutti in buone condizioni ed hanno sempre avuto l’assistenza dei propri avvocati seguiti dalle autorità consolari italiane.