“Quest’anno all’Ariston siamo tutti napoletani”: De Martino sceglie i The Jackal per il PrimaFestival

ROMA – I The Jackal saranno al timone del PrimaFestival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal neo-direttore artistico Stefano De Martino durante il Tg1 delle 20 di oggi, venerdì 30 ottobre, a poco più di tre mesi dal debutto della kermesse (in calendario dal 16 al 20 febbraio).

La presentazione è avvenuta tramite un divertente sketch all’insegna delle radici partenopee condivise: “Vi ho preso perchè siete napoletani. A me questa cosa che quest’anno all’Ariston siamo tutti napoletani mi piace tantissimo. Mica pensavate che vi avessi scelto per il talento?“, dice il conduttore.

Per l’occasione, la formazione si presenterà al gran completo: Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone che occuperanno la fascia quotidiana pre-serale di Rai 1.