Bosnia, Crosetto: “I feriti stanno abbastanza bene, presto in Italia”

ROMA – I feriti stanno “abbastanza bene. È un miracolo. Io sono stato sul luogo dell’incidente vedendo il relitto dell’elicottero. È un miracolo che 11 persone si siano salvate. Nove stanno abbastanza bene, due non hanno praticamente subito alcun danno, alcuni un po’ di acciacchi, ma io penso che rientreranno a brevissimo in Italia. Due che sono in un’altro ospedale, una clinica universitaria di alto livello, dei problemi un po’ più seri, ma anche loro. Ho parlato anche con loro, li ho visitati tutti”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto a ‘Cinque minuti’ su Raiuno.

“Se la caveranno tutti– aggiunge-, alcuni con un po’ più di tempo, ma noi stiamo cercando di riportarli prima possibile in Italia. Oggi sono stato accompagnato da dei medici che hanno guardato i referti, controllato il lavoro che stavamo facendo laggiù, un lavoro perfetto”.

AUTORITÀ LOCALI FARANNO MONUMENTO PER ITALIANI MORTI

“Una delle cose che mi ha colpito più oggi è stata la totale disponibilità da parte di tutte le autorità bosniache, dei medici e della popolazione, per aiutare” i militari italiani rimasti feriti. “Negli ospedali sono stati accolti, non dico come fratelli, ma più di come sarebbe stato accolto un cittadino bosniaco. Parliamo di una regione dove ci sono tre etnie: il 50% è musulmano, il 30% ortodosso, il 20% è cattolico. In guerra tra di loro, tutti rappresentanti di tutte le etnie a fianco dei soldati e dei militari italiani- sottolinea il titolare della Difesa- Mentre stavo venendo via, salivo sull’aereo per tornare in Italia, il viceministro e il capo di Stato maggiore mi hanno detto: è nostra intenzione fare un monumento in ricordo di questi italiani che sono morti qua. Perché noi siamo grati al lavoro che hanno fatto gli italiani da noi in questi decenni”.