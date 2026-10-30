La Settimana europea: il meglio dell’UE e dell’Italia in Europa

A cura di EU Video News

Lunedì 26 ottobre la settimana si è aperta a Lussemburgo con il Consiglio Agricoltura e Pesca, al quale ha preso parte il ministro dell’Agricoltura italiano, Francesco Lollobrigida, che ha ribadito la centralità di mantenere la Politica agricola comune (PAC) all’interno del bilancio europeo e la tutela dei lavoratori, anche in risposta alle recenti mobilitazioni di agricoltori e autotrasportatori in Italia. Parallelamente si è tenuto a Parigi il vertice della Difesa nel formato E5+, con la presenza del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, che ha confermato la linea di Roma sul conflitto in Ucraina. Nel corso dello stesso vertice è intervenuta l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, evidenziando la gravità della situazione sul campo.

Martedì 27 ottobre, a seguito della riunione del Collegio dei Commissari, la vicepresidente esecutiva, Teresa Ribera, e la commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra, hanno presentato un nuovo piano per la resilienza climatica. La Commissione europea ha poi anche proposto una riforma strutturale di Frontex, presentata dal commissario europeo per gli Affari interni, Magnus Brunner, per trasformarlo nell’attore centrale dell’Unione nella gestione delle frontiere e nell’esecuzione dei rimpatri. L’iniziativa mira ad accelerare le espulsioni dei migranti senza diritto di soggiorno potenziando gli strumenti degli Stati membri: il piano prevede l’ampliamento del contingente permanente fino a 30.000 agenti grazie alla nuova Riserva europea di frontiera e di rimpatrio da 17.000 unità.

Mercoledì 28 ottobre i portavoce della Commissione europea sono intervenuti sulle recenti elezioni internazionali. In merito ai risultati in Serbia, segnati dal successo della lista studentesca, l’Esecutivo comunitario ha espresso soddisfazione e disponibilità a collaborare con il nuovo governo nell’ottica di completare l’allargamento dell’Ue. Riguardo alle elezioni per la Knesset in Israele, la Commissione ha confermato che manterrà un margine di cooperazione con il prossimo governo. Sempre mercoledì, il commissario europeo per l’Energia, Dan Jørgensen, ha tenuto un punto stampa a margine del dialogo della Commissione con l’industria della raffinazione, annunciando misure urgenti per contrastare il caro carburanti: “Lavoreremo per aumentare la produzione degli impianti di raffinazione in Europa. L’industria ha avanzato alcune proposte che dobbiamo valutare, perché dobbiamo ridurre i prezzi del carburante per alleviare la pressione su imprese e cittadini”.

Nella giornata di giovedì 29 ottobre arriva l’annuncio delle dimissioni della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, a partire da febbraio 2027. A Lussemburgo si è svolto il Consiglio Ue Energia alla presenza del commissario Jørgensen, che ha richiamato l’importanza di perseguire la decarbonizzazione anche in fase di crisi, e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano, Gilberto Pichetto Fratin, che intervenendo sulla proposta di regolamento per l’armonizzazione delle tariffe di rete e della tassazione elettrica, ha sottolineato l’esigenza di preservare l’autonomia nazionale.

Infine, la settimana si è chiusa con lo svolgimento a Montréal del 21º vertice UE-Canada, che ha visto protagonisti il primo ministro canadese, Mark Carney, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, per definire l’ampliamento della partnership strategica. Nel corso del summit, i leader hanno lanciato ufficialmente l’’Alleanza per il Futuro’, un quadro strategico per la prosperità condivisa e la sicurezza economica sostenuto da nuove iniziative per consolidare i legami economici, industriali e diplomatici tra le due sponde dell’Atlantico.