venerdì 30 Ottobre 2026

Antonio Carcaterra è il nuovo rettore della Sapienza di Roma: “Una sfida straordinaria”

Il professore di Meccanica applicata alle macchine succede ad Antonella Polimeni. L’ultimo ingegnere a ricoprire l’incarico era stato Antonio Ruberti (dal 1976 al 1987)

di Marco TribuziData pubblicazione: 30-10-2026 ore 17:19Ultimo aggiornamento: 30-10-2026 ore 17:23

Foto dal sito di Antonio Carcaterra

ROMA – Antonio Carcaterra è il nuovo rettore dell’Università La Sapienza di Roma. “Il professore di Meccanica applicata alle macchine è stato chiamato alla guida dell’Ateneo romano e assumerà la carica dall’1 dicembre 2026”, si legge sul sito ufficiale dell’università.

“Il nuovo Magnifico, che resterà in carica per un sessennio, succede ad Antonella Polimeni rettrice dal 2020- si legge ancora- Antonio Carcaterra, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, è attualmente direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e docente di corsi di Mechatronics, Vehicle dynamics, Mechanical Vibrations. Le sue ricerche sono rivolte allo studio teorico ed applicativo in settori che includono la dinamica dei sistemi complessi e delle strutture, la meccatronica, il controllo di veicoli e droni a guida autonoma, anche mediante intelligenza artificiale. Responsabile di molti progetti di ricerca di base e industriale, ha pubblicato articoli scientifici anche sui temi della nuova frontiera, approfondendone gli aspetti filosofici e le implicazioni giuridiche”.

L’ultimo ingegnere a ricoprire l’incarico di Rettore della Sapienza era stato Antonio Ruberti (dal 1976 al 1987)”, termina la comunicazione sul sito dell’ateneo romano.

CARCATERRA: ESSERE RETTORE È SFIDA STRAORDINARIA

“Essere Rettore della Sapienza è una sfida straordinaria e una grande responsabilità. Ringrazio i colleghi che hanno creduto nella possibilità di lavorare con una visione nuova, e in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D’Urso, gli studenti tutti, e il personale tecnico amministrativo. Voglio ringraziare la nostra comunità universitaria per avermi scelto come interprete dei valori e della tradizione del nostro Ateneo, pubblico, plurale e aperto all’ascolto”, ha commentato il nuovo Rettore dopo il suo successo alle elezioni.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Rettore eletto- dichiara la rettrice uscente Antonella Polimeni- Sono certa che il professor Carcaterra saprà guidare il nostro Ateneo con lungimiranza ed equilibrio, conducendo la comunità della Sapienza verso traguardi sempre più ambiziosi”.

RETTORE TOR VERGATA: CONGRATULAZIONI AD ANTONIO CARCATERRA

“A nome mio e dell’Università di Roma Tor Vergata, porgo le più sincere congratulazioni per l’elezione a Rettore della Sapienza al professor Carcaterra, augurando buon lavoro per un mandato ricco di soddisfazioni. Da collega della Facoltà di Ingegneria, conosco quanto il metodo, il rigore e la capacità di affrontare problemi complessi siano preziosi nella guida di un ateneo. Sono certo che saprà metterli al servizio della più grande università d’Europa, dei suoi studenti e di tutta la comunità accademica. Roma ha bisogno di atenei che dialoghino e collaborino. Assicuro la mia piena disponibilità a proseguire e rafforzare il rapporto tra Roma Tor Vergata e la Sapienza“. Così il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron ad Antonio Carcaterra, neo Rettore di Sapienza Università di Roma.

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