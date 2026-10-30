Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 30 ottobre 2026

CORTEI IN TUTTA ITALIA PER SCIOPERO USB: SIAMO OLTRE 1 MILIONE

Manifestazioni e cortei hanno riempito le strade di oltre 50 città italiane per lo sciopero generale indetto dall’Usb contro il carovita e le politiche di riarmo. Secondo il sindacato hanno aderito “almeno un milione” di lavoratori e lavoratrici, con una stima di un milione e mezzo di persone scese in piazza, di cui “almeno centomila” solo a Roma. ‘Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto’ è lo slogan della protesta che coinvolge anche i lavoratori portuali “mobilitati per la seconda volta per impedire il traffico di armi”, spiega Usb, che dice: “L’avviso di sfratto oggi è stato recapitato a Meloni e al suo governo” da italiani “ormai allo stremo a causa del carovita, e degli aumenti dei carburanti e delle tariffe a cui si vuole negare anche rappresentanza sindacale e politica”.

BOSNIA, MELONI OMAGGIA I 4 MILITARI MORTI IN SCHIANTO ELICOTTERO

Giorgia Meloni ha reso omaggio ai quattro militari morti nello schianto di un elicottero in Bosnia. La premier, accompagnata dal ministro Guido Crosetto, ha deposto stamani un mazzo di rose al Circo Massimo, dove è stato allestito il Villaggio della Difesa in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. La presidente del Consiglio ha ricordato le vittime per nome: “Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia”, ha detto. Crosetto si è poi recato in Bosnia per visitare gli 11 militari feriti. Sull’incidente, la Procura militare di Roma ha avviato un procedimento conoscitivo senza ipotesi di reato.

MATTARELLA: RISPARMIO RISORSA VITALE PER FAMIGLIE, VA TUTELATO

Il risparmio è una “risorsa vitale per le famiglie e per la società che se ne avvale per promuovere lo sviluppo”. A dirlo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In occasione della Giornata del Risparmio, il Capo dello Stato ha spiegato che “tutelarlo, secondo quanto la Costituzione prescrive, significa garanzia degli strumenti che lo impiegano e remunerazione che ne incoraggi uno stabile utilizzo”. E poi ha ricordato che “il risparmio ha valore pubblico” e ha rimarcato come “inflazione e una dinamica salariale inoperosa, aggrediscono il tenore di vita dei cittadini”.

ISTAT: PIL FERMO, INFLAZIONE AL +5,4% CORRE PIÙ DEI SALARI

Il Pil si ferma e l’inflazione corre, tornando ai livelli di 3 anni fa, e lo fa più velocemente dei salari. È negativo il quadro macroeconomico descritto dalle rilevazioni dell’Istat. Nel terzo trimestre del 2026, ha calcolato l’istituto di statistica, il Pil è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Una “stasi” che invece non ha riguardato l’inflazione: a ottobre è salita al +5,4%, dal +4,2% di settembre, trascinata dai prezzi dei beni energetici che hanno messo a segno un +31,4%. A peggiorare il quadro, il dato che certifica come, per il secondo trimestre consecutivo, la crescita dei salari è inferiore a quella dell’inflazione.