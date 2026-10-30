Tg Commissioni, edizione del 30 ottobre 2026

L’EX MINISTRO SPERANZA: SUL COVID RIVENDICO LE SCELTE FATTE

“Rivendico a testa alta e con forza l’indirizzo dato” al Paese durante l’emergenza Covid. L’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, in commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia ha parlato della “stagione difficilissima” vissuta dall’Italia e della scelta del lockdown: “Le chiusure sono state fondamentali per la sicurezza sanitaria di moltissime

persone, hanno salvato 630mila persone”, ha detto. Per quanto riguarda i vaccini, che secondo l’ex ministro “hanno evitato milioni di morti”, in commissione è stato chiesto a Speranza se volesse “chiedere scusa” chi ha subito danni. “Per loro ho stanziato 150 milioni di euro”, ha risposto, aggiungendo che “la fiducia nella scienza e negli stessi vaccini è un patrimonio

di tutto il Paese, non di un governo”.

FIUME SARNO, ROBERTO FICO: MASSIMA ATTENZIONE ISTITUZIONI

Per il fiume Sarno “l’attenzione delle istituzioni campane è massima”. Lo ha detto Roberto Fico alla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Il governatore campano ha affermato che “il bacino idrografico del fiume Sarno rappresenta una delle sfide ambientali, idrauliche e sociali più complesse non solo della Campania, ma dell’intero territorio nazionale”, riconoscendo come l’area abbia pagato “le conseguenze di un approccio emergenziale, frammentario e spesso non coordinato tra i vari livelli di governo. Oggi procediamo – ha concluso Fico – nell’ambito di una svolta amministrativa e programmatoria netta”.

PIANO MATTEI, CDP: DAL 2024 DELIBERATO INTERVENTI PER 3,3 MLD

Dal 2024 al 22 ottobre 2026 nell’ambito del Piano Mattei, Cassa depositi e prestiti ha “deliberato interventi per circa 3,3 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi già stipulati, a conferma del passaggio dalla programmazione alla concreta attuazione degli interventi”. A dirlo Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti, intervenuto in commissione Esteri alla Camera. L’ad ha poi spiegato che “guardando alle operazioni di Cdp nell’ambito del Fondo italiano per il clima per la quota destinata al Piano Mattei, le stime di impatto indicano che le operazioni considerate potranno generare circa 700 milioni di euro di valore aggiunto”.

SEMPLIFICAZIONE, FS: LIMITARE NORME NATE IN ALTRI CONTESTI

“Bisognerebbe cercare di limitare l’estensione di norme che nascono in altri contesti a settori che sono estranei, come quelli speciali. Si creano sovrapposizioni e costi aggiuntivi in alcuni casi”. In commissione Semplificazione, l’avvocata Simona Marchesi, responsabile dell’ufficio amministrativo e appalti di Fs, ha spiegato che il gruppo “e le altre imprese pubbliche che operano nei settori speciali, sono soggetti con veste societaria, operano in un contesto di mercato e sono soggetti a una contrattualistica privata”. A proposito delle dinamiche di mercato, la rappresentante di Fs ha aggiunto che “guardiamo con interesse alle spinte che provengono a livello europeo per il partenariato ferroviario”.