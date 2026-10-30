venerdì 30 Ottobre 2026

Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

Data pubblicazione: 30-10-2026 ore 16:27Ultimo aggiornamento: 30-10-2026 ore 16:27

ROMA – In Aula della Camera dei deputati, questa settimana si è discusso di cittadinanza e di professioni sanitarie. Spazio anche al question time, con i ministri chiamati a confrontarsi con le interrogazioni a risposta immediata. Vediamo nel dettaglio:

Nella seduta di martedì è proseguito il dibattito sulle riorganizzazione delle professioni sanitarie che mira a introdurre nuove tutele e regole relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Durante l’esame del disegno di legge di delega al governo, le opposizioni attaccano la maggioranza sullo stato del sistema sanitario in Italia.

Nella giornata di mercoledì, sono state votate e respinte le pregiudiziali di costituzionalità sulla pdl riguardante le modifiche alla Legge sulla Cittadinanza. Il testo mira a introdurre restrizioni per l’ottenimento della cittadinanza italiana e ad ampliare i casi di revoca.
Per i firmatari della Lega, si tratta di un provvedimento tra i più importanti per lo stato italiano

Le opposizioni criticano il provvedimento definendolo punitivo e propagandistico.

Durante il question time, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani risponde a numerose interrogazioni per tramite del Governo. In particolare sul caro bollette.

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