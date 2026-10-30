Università, dalla guerra alla laurea: a Bari i primi titoli a due studentesse ucraine

BARI – Dalla fuga dal conflitto nel 2022 alla proclamazione nell’aula magna dell’Università di Bari: sono le prime due studentesse rifugiate ucraine a completare il percorso universitario in Italia all’Ateneo Aldo Moro. Costrette ad abbandonare il proprio Paese, le famiglie e i progetti di vita a causa della guerra, le due hanno scelto la Puglia per ricostruire il proprio futuro e riqualificare le competenze già acquisite con lauree pregresse conseguite in Ucraina.

Il traguardo, si legge in una nota dell’ateneo, è stato reso possibile grazie alla Procedura autonoma di valutazione dei ‘prior learning’ per il riconoscimento finalizzato all’immatricolazione, introdotta da UniBa nel 2023 tramite il Centro per l’apprendimento permanente (Cap). Le studentesse hanno così potuto iscriversi e concludere con successo i percorsi rispettivamente in Lingue e letterature moderne (laurea magistrale) e in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale (laurea triennale), sostenute anche dalle borse di studio erogate dalla Crui e dalla protezione temporanea prevista per l’emergenza.

“Salutiamo con gioia questo traguardo, un risultato importante per le due giovani studentesse e per l’intero Dipartimento”. Così Elisabetta Todisco, direttrice del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, che aggiunge: “Non si tratta di un esito occasionale, ma della realizzazione di una precisa scelta programmatica che rispecchia la nostra idea di Università: abbiamo adottato specifiche linee guida per favorire il riconoscimento dei percorsi formativi pregressi rivolte prioritariamente a studenti con protezione internazionale e status di rifugiati”. “Il conseguimento del titolo da parte delle prime due rifugiate ucraine – conclude Todisco – rappresenta il primo significativo risultato di questo percorso”.

(photo credit: uniba official/Ig)