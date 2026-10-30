Christa Pike rompe il silenzio dopo la sua esecuzione fallita: “Provo dolore nel corpo e nell’anima”

ROMA – Fatica a parlare e prova ancora dolore, fisico e psicologico. Per la prima volta, Christa Pike rompe il silenzio a un mese dalla fallita esecuzione che l’ha vista sopravvivere a una doppia iniezione letale di i pentobarbital nel Tennessee. La 50enne, condannata per aver torturato e ucciso una compagna di studi, affida le sue parole ai legali che la assistono.

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Nella lunga dichiarazione, Christa racconta di provare dolore dalla notte in cui si è svegliata in ospedale: “Il mio corpo fa male. Le mie braccia fanno male. Le mie mani fanno male. La mia gola fa male. Faccio ancora fatica a parlare. E il dolore non è solo fisico. C’è dolore nella mia mente e nella mia anima“.

Dalle parole di Christa traspare amarezza: “Non avevo mai immaginato una vita oltre quella notte e sono profondamente ferita dall’incompetenza che ha ridotto così tante persone in questa situazione terribile“. La donna, poi, aggiunge: “Non so cosa mi riservi il futuro. A volte, trovare la speranza è più difficile che in altri momenti. Per ora, cerco di guarire, un giorno alla volta. E mi aggrappo all’affetto e alla gentilezza di tante persone che mi hanno ricordato che non sono sola”.

Nel suo messaggio, Christa ringrazia sorritori, medici, infermieri e il suo team legale, oltre le persone che le hanno mostrato sostegno da tutto il mondo. E, rivolgendo un pensiero ai familiari di Colleen Slemmer, il cui omicidio è avvenuto nel 1995, dice: “Continuo a pensare alla famiglia della mia vittima e al dolore e alla perdita atroci che hanno dovuto affrontare”.

“Mi sto riprendendo e so che sto diventando più forte. Ma guarire non significa stare bene”, conclude Christa.