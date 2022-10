Marco Bellavia a Verissimo parla del Gf: “Dormivo troppo poco, ho cominciato a sentirmi come ubriaco”

BOLOGNA – “Ho fatto un macello, sono entrato e dopo pochi giorni sono uscito. Ho vissuto un disequilibrio emotivo, ho dormito poco, credo si sia trattato di un problema di regolamento, in particolare della notte. non avendo l’orologio non sapevo quanto dormivo e ho dormito troppo poco, ho cominciato a sentirmi come ubriaco”. Così Marco Bellavia torna sull’esperienza vissuta all’interno della Casa del grande fratello vip, lasciata per sua volontà dopo una decina di giorni di permanenza nel pieno di una crisi emotiva, aggravata dal fatto di non trovare sostegno e aiuto negli altri concorrenti che stavano vivendo con lui il reality ma solo indifferenza. E questo ha portato ad una rivolta social contro alcuni concorrenti e ad una campagna di solidarietà al volto televisivo sull’onda dell’hashtag #iostoconbellavia.

Bellavia è tornato su quanto accaduto al Grande Fratello questo oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre, intervistato da Silvia Toffanin durante il programma Verissimo, oltre ad aver ripercorso per tappe la sua vita, dal grande successo degli anni ’80 nella tv per bambini e ragazzi, fino ad all’amore per il figlio adolescente e infine ai progetti per il futuro.

COSA È SUCCESSO NELLA CASA

“Non ho avuto chissà quali problemi”, ha detto oggi Bellavia. “Sto cercando di ricostruire cosa è accaduto e man mano i mattoncini si stanno ricomponendo”. Quindi? Bellavia è convinto che a scatenare tutto sia stata l’assenza di sonno. “Nella casa non abbiamo l’orologio e io non sono riuscuto a gestire bene il giorno e la notte. Non sapevo quanto dormivo ed evidentemente ho dormito troppo poco per una, due, tre notti. Alla fine mi sono sentito come ubriaco e sono entrato in crisi”.

LE SENSAZIONI NELLA CASA: “NON RIUSCIVO A FERMARE IL FLUSSO DEI PENSIERI”

Bellavia ha raccontato oggi di aver provato la sensazione della “testa staccata dal corpo”, una sensazione terribile che aveva già provato quando aveva affrontato un periodo di grande crisi, tra il 2007 e il 2010, dopo la fine della storia con la sua ex compagna madre del figlio Filippo. “Per 4-5 giorni non ho dormito e mi sono ritrovato in questo malessere, lo tsesso che ho avuto in quella crisi nel 2010. Anche allora mi sentivo prorpio così, la mente era da tutt’altra parte, non si capisce il distacco tra passato, presente e futuro”. E ancora: “Quando uno è in quelle condizioni non esiste, è un passato e un futuro che corre molto velocemente nella tua testa e non si ferma mai. Ho cercato di fare qualcosa per fermare questi pensieri, e provavo chessò a toccare una bottiglia d’acqua, ma non mi rendevo conto che lo stavo facendo perchè nel frattempo stavo già pensando a come sarebbe andata la puntata”. Insomma, tra il sonno accumulato e lo stress legato alle possibili eliminazioni (“non sapevamo mai se le nomitanion sarebbero state per il migliore o per uscire”), Bellavia è andato nel pallone. “Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo, è stato come mandare indietro il nastro, dopo un po’ ho perso l’equilibrio“.

E a casa cosa hanno pensato? “Mi è dispiaciuto molto perchè mia mamma ha pianto con me, mi guardava 24 ore e piangeva tanto”, ha detto bellavia commuovendosi. “Mio figlio meno perchè non mi guardava”.

LA CRISI ESISTENZIALE DEL 2010

Nell’intervista a Verissimo, Bellavia ha ripercorso anche la fine della sua presenza televisiva, a un certo punto. “Non ho mai capito perchè io abbia smesso, sono state un insieme di piccole situazioni. Solo più avanti mi sono reso conto che avevo sbagliato personamlemnte”. “Questo ti ha mandato in crisi?”, chiede Suilvia Toffanin. “No, non mi sono buttato giù, mi sono buttato già quando ho avuto problemi con la mia compagna. Allora avevo un bambino di due anni e mezzo, mi sono ritrovato da solo ad avere debiti, ero senza lavoro, c’erano situazioni che remavano contro di me. Allora ho cominciato a farmi una serie di domande a partire da ‘cosa ci faccio sulla terra’, tanta gente non se la fa la domanda. Mi sono chiesto cosa dovevo fare. È stato il momento più basso, il vertice più negativo della mia vita, e ho veramente rischiato, ero veramente perso. Era come essere al buio su un transatlantico con tutte le luci spente, senza nessun punto di riferimento, non so, il faro della costa, completamente al buio”.

LA RIPRESA: “LA LUCE C’È SEMPRE”

Da questo momento di crisi, Bellavia ha raccontato di essere riuscito a riprendersi. “Da lì ho iniziato a leggere un sacco di libri, è stato un percorso di crescita personale. Ero al buio totale e ho scoperto che la luce esiste sempre, non siamo al buio completo mai, abbiamo come la luce coperta da dei veli, ma la luce c’era, ho scoperto”.

Bellavia ha spiegato: “Era come se la luce fosse coperta da veli, vestiti, appoggiati sulla abat jour. Quando frequentavo mio figlio, mi accorgevo che toglievo questi maglioni dalla abat jour, e allora la luce cominciava ad accendersi e comprendevo cosa significava vivere. L’ho capito solo allora. prima, negli anni precedenti, avevo vissuto una vita molto bella e divertente ma nolto superficiale. Da lì ho iniziato a vivere la vita profonda e ho iniziato la scrivere la storia della mia vita costruttiva. E prossimamente, ve lo annuncio, ci sarà anche un libro. Ho iniziato a scrivere in quegli anni lì e ora ho intenzione di finire questo libro”.

“AVRÒ UN FUTURO TELEVISIVO”

Cosa immagina per il futuro? Bellavia senza ombra di dubbio spiega di immaginarsi un ritorno in tv, come aveva già iniziato a fare endrando nella casa del Grande Fratello. “Avevo deciso di dedicarmi completamente a mio figlio fino a che avesse avuto 15 anni, Poi avrei ricominciato con la tv, e lo stavo facendo”. Ma la avventura al Gf Vip si è interrotta subito e bruscamente, cosa di cui Bellavia si è molto rammaricato senza nascondere critiche per questo agli altri concorrenti che non lo hanno aiutato (“Voi ora siete dentro e siete ancora in gara, io sono fuori“, ha detto in una confronto con gli altri inquilini dopo la sua uscita).

“Ora vorrei ricominciare a fare tv, avrò un futuro televisivo”. Ma ci stai dando una notizia, esclama Silvia Toffanin “È un desiderio più che una notizia”, rispnde Bellavai .E ringrazia tutti pe rla campagna “L’Italia è con te” che ha preso piede mentre lui si trovava dentro la casa. “È una cosa che mi emoziona moltisismo, grazie a tutti. Voglio dire a chi mi ha sostenuto che io sto bene e faremo sempre delle belle cose”.

