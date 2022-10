Amici 22, sfida immediata per Gianmarco: lui vince e resta

BOLOGNA – Sfida ‘immediata’ per Gianmarco Petrelli, allievo di Alessandra Celentano nella scuola di Amici 22. A chiedere la sfida immediata per il ballerino, durante la puntata di domenica 30 ottobre del programma condotto da Maria De Filippi, è stato Raimondo Todaro, che non ha mai risparmiato critiche al ragazzo. “Capisco che sei un ballerino di hip hop, ma con i piedi e le gambe non ci siamo proprio. Dopo un mese e mezzo avrei voluto vedere due piroette, qualcosa”. La sua maestra, Alessandro Celentano, ha accettato la sfida. E così è entrato un giovane talentuoso di nome Christian, ballerino classico. Se dovesse essere preferito a Gianmarco, questì’ultimo dovrebbe abbandonare la maglia e la scuola di Amici.

LEGGI ANCHE: Cristina Quaranta a Verissimo: “Al Gf Vip per i soldi. Ora torno a fare la cameriera”

L’INGRESSO DI GARRISON TRA GLI APPLAUSI

A giudicare la sfida sarà Garrison, 40 anni di carriera oltre che storico giudice e maestro della trasmissione Amici. L’entrata è tra gli applausi e lui si commuove alla vista del filmato che riassume il suo passato (“Volete farmi piangere?”) e Maria amica da sempre, lo rimbrotta bonariamente “Ma no cretino, lo facciamo per tutti il filmato”.

Subito si lascia andare ad una battuta: “Gianmarco è allievo di AlessanDro Celentano e Raimondo parla di collo del piede. C’è qualcosa che non va“, dice. E lo studio ride. Perchè come chjiunque abbia visto qualche puntata di Amici negli anni sa, il collo del piede è, da sempre, un tarlo e una fissazione della maestra Celentano, che ha fatto dannare tanti allievi proprio su questo.

LEGGI ANCHE: Il ‘banco del pubblico’: ecco la novità di Amici 22

LE ESIBIZIONI

La sfida inizia, Gianmarco si esibisce (pubblico in delirio) mentre Christian si prepara. Poi è la volta del ballerino classico. Gli stili sono completamente diversi (lo dice lo stesso Raimondo “Quando si incrociano stili diversi è complicato”) e Maria dice “Garrison, non vorrei essere nei tuoi panni“. Garrison effettivamente non nasconde la sua perplessità, sottlineando il fatto che sono “due ballerini carismatici”. Poi aggiunge: “Io sono qui a fare un lavoro, devo scegliere. È difficile, vorrei vedere un altro pezzo”. I due ragazzi ballano ancora. Alla fine il verdetto è favorevole a Gianmarco, che resta nella scuola tra gli applausi.

“Siete due bravi ballerini, versatili, Christian ci ha fatto vedere un po’ di moderno e un po’ di classico, un po’ azzardato fidati. Gianmarco, la tua presenza spacca, le onde arrivano. Non sono un maestro di hip hop, non sto giudicando la tua tecnica. Detto questo, a me piacerebbe che Gianmarco continui il suo percorso qui a Amici”. Lui, visibilmente emozionato, riprende in mano la sua maglia e ringrazia il pubblico e dice: “Vincere questa maglia poggi è come averla avuta il primo giorno“.

LEGGI ANCHE: Amici 22, Mattia ‘hot’ nella gara d’improvvisazione e Samuel ricorda Michele Merlo

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it