Medicina interna ospedale Parini di Aosta, attivati 2 nuovi ambulatori

AOSTA – La Medicina interna dell’ospedale Parini di Aosta si arricchisce di due nuovi ambulatori specialistici. Si tratta dell’ambulatorio per le malattie metaboliche dell’osso dedicato a pazienti in trattamento bloccante ormonale e dell’ambulatorio dietistico per problemi ginecologico-ostetrici. Lo comunica l’Usl della Valle d’Aosta in una nota.

La cura delle malattie metaboliche dell’osso rientra tra le competenze endocrinologiche ed internistiche. Il nuovo ambulatorio è rivolto alle pazienti in terapia ormonale bloccante dopo l’intervento di mastectomia per carcinoma mammario (tumore al seno), che presentano il rischio di perdita della massa ossea dovuta alla terapia. Si occupano della presa in carico delle pazienti nel nuovo ambulatorio le specialiste dottoressa Monica Paderi e la dottoressa Irene Pelloni, che spiegano: “L’attività è rivolta con finalità di evitare le fratture anche agli uomini in terapia ormonale adiuvante per tumore alla prostata”.

Giulio Doveri, direttore del dipartimento delle Discipline mediche della Medicina interna aggiunge: “La struttura ha sempre erogato queste prestazioni, che fanno parte della normale attività istituzionale, ma, soprattutto dopo la pandemia, la necessità di garantire alle pazienti selezionate in prima visita una presa in carico in tempi quanto più rapidi possibile ha portato all’organizzazione ed alla realizzazione di questi due servizi”. Le pazienti vengono inviate all’ambulatorio delle malattie metaboliche dell’osso dalle strutture di Oncologia, Radioterapia e Medicina Interna, garantendo la valutazione in prima visita entro 90 giorni dall’avvio della terapia.

Il nuovo ambulatorio dietistico per problemi ginecologico-ostetrico, effettuato con la collaborazione tra le strutture di Dietologia e Ostetricia e Ginecologia è diretto dal dottor Antonio Ciccarelli: “Questo ambulatorio- spiega- è rivolto alle pazienti in gravidanza a rischio, affette da diabete mellito gestazionale e/o ipertensione arteriosa; donne in sovrappeso o obese con sindrome dell’ovaio micropolicistico o con difficoltà al concepimento; donne con endometriosi”.

