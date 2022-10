Covid, Giunta Vda approva deroga temporanea inserimento in microcomunità

AOSTA – Con l’aumento dei casi Covid e dei ricoveri in ospedale, la giunta regionale della Valle d’Aosta, riunita il 24 ottobre, ha approvato la deroga temporanea per le procedure di inserimento nelle strutture socio-assistenziali residenziali delle persone anziane in dimissione dalle strutture sanitarie, riducendone i tempi. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità in una nota.

In particolare, la delibera prevede che il parere dall’ente gestore delle strutture socio-assistenziali residenziali per accogliere i nuovi pazienti in dimissione dall’ospedale venga rilasciato entro le 24 ore successive dalla presentazione della richiesta e, in caso di mancata risposta, il parere è da intendersi favorevole. Lo stesso tempo è concesso ai familiari del paziente per rifiutare o accettare il suo inserimento in struttura.

Con la stessa delibera, sono anche stati ampliati di 10 unità i posti letto nelle microcomunità per anziani convenzionate con la Regione e in particolare con la residenza Domus Pacis di Donnas. “Tale procedura derogatoria- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse- si rende necessaria per decongestionare al più presto le strutture sanitarie che sono sotto pressione per una nuova recrudescenza dell’epidemia da Covid-19 che richiede l’occupazione di posti letto aggiuntivi”. E aggiunge: “Per non compromettere lo svolgimento delle attività ordinarie, in particolare quelle chirurgiche, è necessario, tra l’altro, collocare tempestivamente le persone anziane in dimissione dall’ospedale e dalle Rsa e in attesa di un posto presso le strutture socio assistenziali residenziali. Per tale motivo è stata rivista la procedura di inserimento e ridotti i tempi”.

