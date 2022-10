A Ballando con le stelle Iva Zanicchi stupisce tutti con il ponte (ma Peron resta incastrato)

BOLOGNA – “Ma guardate cosa mi ha fatto fare Samuel Peron! Vi è piaciuta l’esibizione?“: è la stessa iva Zanicchi, all’indomani, a diffondere su Instagram l’immagine del suo ballo con Samuel Peron in una coreografia boogie abbastanza movimentata andata in onda nella puntata di ieri sera, 29 ottobre, a Ballando con le stelle. Sì perchè Iva Zanicchi, a dispetto degli 82 anni compiuti, si è lanciata nell’esecuzione del ponte, inarcandosi all’indietro sopra il corpo del ballerino Peron fino a toccare terra con le mani. Un movimento indubbiamente atletico, che richiede un fisico allenato e anche tanta forza elasticità e forza. Di certo notevole per una persona di 82 anni.

UN RINNOVATO IMPEGNO DOPO LA POLEMICA CON LUCARELLI

Pubblico in studio e quello da casa sono rimasti ammirati, tanto da tributarle una standig ovation. Anche perchè Iva Zanicchi, lì lì per lasciare il programma dopo l’accesa polemica relative agli insulti pronunciati nei confronti della giudice Selvaggia Lucarelli (a cui aveva riservato l’epiteto ‘troia’, sussurrato all’orecchio di Peron, dopo aver ricevuto uno zero come voto al balletto), ha invece abbandonato l’idea di lasciare il programma per lanciarsi con maggior impegno nelle prestazioni. In qualche modo, forse, accogliendo il suggerimento di Selvaggia Lucarelli, che dopo il ‘fattaccio’ le aveva suggerito di immegnarsi di più nel ballo, anzichè pensare a criticare i verdetti dei giudici.

PERON RESTA INCASTRATO

La coreagrafia di ieri sera, realizzata sulle note di ‘Me ne frego’ di Achille Lauro, prevedeva appunta la figura del ponte, dove la ballerina, da in piedi, si inarca all’indietro fino a toccare il pavimento con le mani. Rullo di tamburi in sottofondo, Iva Zanicchi lo ha fatto senza battere ciglio ed è rimasta nella figura del ponte per diversi secondi. Ma c’è un ma: il ballerino Peron, a quanto pare, è rimasto incastrato sotto il corpo di Zanicchi e non è riuscito a sfilarsi. Nonostante la musica alta, a un certo punto si è sentita Iva Zanicchi gridare ‘Esci!’ e ‘Vai via!‘ perchè i copione prevedeva evidentemente che lei avesse la scena tutta per lei nel momento della figura del ponte. Ma a quanto pare lui, ahimè, non riusciva a sganciarsi. Lo ha spiegato lui stesso a pubblico proprio dopo, con lei che gli ha detto davanti a tutti: “Dovevi uscire, mi hai rovinato il finale”. L’esibizione è in ogni caso finita tra le risate (loro) e gli applausi (del pubblico).

Inevitabile una battuta da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato sarcasticamente così: “La cosa incredibile è che si rompono tutti, ma lei no. Si piega ma non si spezza“. Poi Lucarelli ha concluso con una stoccata finale: “La vostra performance sta diventando una gag, è tutto molto divertente ma c’è poco ballo”.

