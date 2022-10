In Valle d’Aosta accordo per vaccino antiCovid e antinfluenzale in farmacia

AOSTA – Anche in Valle d’Aosta, i vaccini anti Covid-19 e antinfluenzale potranno essere somministrati nelle farmacie. Il 24 ottobre la giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessorato alla Sanità, l’aggiornamento degli schemi di accordo per la somministrazione nelle farmacie pubbliche e private convenzionate, dei vaccini, oltre che dei test diagnostici per il Covid-19, in base a un accordo tra la Regione Valle d’Aosta, l’Usl della Valle d’Aosta, Federfarma VdA e Assofarm VdA. I nuovi schemi di accordo si rendono necessari dopo la pubblicazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite, lo scorso 28 luglio, che ha aggiornato le modalità e le condizioni, anche di natura economica, per l’esecuzione dei servizi.

La condizioni previste indicano che la vaccinazione anti Covid-19 è offerta gratis ai soggetti iscritti al Servizio sanitario regionale, individuata come destinataria in base all’evoluzione dell’epidemia, oltre che agli iscritti al Servizio sanitario nazionale che permangono sul territorio regionale per periodi di lunga durata. L’antinfluenzale è offerta gratis ai soggetti iscritti al Servizio sanitario regionale con almeno 60 anni di età, che abbiano già ricevuto analoghe tipologie di vaccini e che non presentino situazioni di controindicazione; i soggetti non aventi diritto all’offerta gratuita sono tenuti a corrispondere alle farmacie il costo dell’inoculo nonché dell’acquisto del vaccino. I tamponi rapidi per il Covid-19 sono erogati al prezzo calmierato di 15 euro, con onere a carico dell’assistito; rimangono a carico del Servizio sanitario regionale i tamponi di fine isolamento o di guarigione, oltre a quelli per i soggetti possessori di esenzione da vaccinazione Covid-19.

“Con questo nuovo accordo- dichiara l’assessore alla Sanità, Roberto Barmasse- viene confermata l’importante collaborazione già in essere con le farmacie presenti sul territorio regionale nell’ambito del progetto ‘Farmacia dei servizi’. Le farmacie assolvono un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e, nel recente periodo di emergenza sanitaria, le medesime hanno rappresentato dei preziosi punti di riferimento per gli assistiti, anche in considerazione dell’apprezzabile professionalità dei farmacisti che vi esercitano”.

