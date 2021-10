G20, Sasso (Eur Spa): “Un luogo strategico per una Roma internazionale”

ROMA – “Il G20 conferma questo quartiere come ‘venue’ strategica per Roma, capace di ospitare eventi internazionali in una veste di bellezza, pulizia e modernità“. Così Alberto Sasso, presidente di Eur Spa, intervistato dall’agenzia Dire al Palazzo dei Congressi durante la prima giornata del forum del “grandi” del mondo. La premessa riguarda un impegno logistico e organizzativo durato un anno e mezzo, cresciuto progressivamente con l’avvicinarsi dell’appuntamento.

“È stata una sfida che ha coinvolto tante persone e la società Eur Spa con il Roma Convention Group, la Nuvola, il Palazzo dei Congressi e tutte le nostre location”, sottolinea Sasso. “Abbiamo fatto anche una grande parte nella riqualificazione di questi spazi con i restauri e l’upgrade tecnologico degli asset“. Secondo il presidente, il G20 all’Eur è “fondamentale” perché “rilancia Roma anche in una visione internazionale, non solo per la parte della città antica ma anche per quella contemporanea”.

La prospettiva, allora, è l’Eur come “distretto del business, dei congressi, della cultura, della bellezza e del verde“. Secondo Sasso, il G20 è “un’occasione che ci sta posizionando a livello internazionale, anche grazie al contributo dei tantissimi giornalisti che ‘ribattono’ questa location”. Infine, una proiezione oltre il vertice: “La nostra sfida – dice Sasso – è di fare fruttare questa occasione nel tempo futuro, così da prendere una fetta importante del turismo congressuale internazionale su Roma e sull’Eur“, conclude il presidente di Eur Spa.