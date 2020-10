VIDEO | Cariche, scontri, lanci di sassi e bottiglie: guerriglia a Firenze al corteo contro le chiusure

SASSAIOLA IN VIA TORNABUONI

Violentissima sassaiola contro i mezzi delle forze dell’ordine, accorsi in via Tornabuoni. Pietre che i più violenti, quelli che stanno dando vita a una vera e propria guerriglia con le forze dell’ordine in centro a Firenze, si sono procurati distruggendo tutte le fioriere sistemate dal Comune. La via è completamente ricoperta di pietre, mentre gli agenti continuano a sparare lacrimogeni.

NARDELLA: FRANGE DI VIOLENTI VENUTI PER PROVOCARE SCONTRI

“Una situazione del genere non l’avevo mai vista nella mia città”. È questo il primo commento del sindaco di Firenze Dario Nardella, in una delle serate più complicate del suo doppio mandato. “Il problema è che tra le persone che vogliono manifestare in maniera pacifica c’è una minoranza che è venuta con l’intento di provocare scontri e violenze. Una città come Firenze, che vive di un’economia globale, sta soffrendo molto, c’è stanchezza e rabbia”. In città, prosegue, “ci sono state molte manifestazioni, ma pacifiche, e quello che più mi fa soffrire e arrabbiare è vedere che c’è qualcuno che cerca di strumentalizzare questa rabbia. Questo non è accettabile. Stasera una minoranza di persone venute intenzionalmente per provocare e cercare gli scontri ha messo a dura prova la nostra città”. Questo, continua, “dimostra che è sbagliato fare manifestazioni non autorizzate perché il diritto di manifestare si esercita in maniera trasparente e legale, mentre così si presta il fianco ai violenti che rubano la scena e danneggiano il patrimonio della collettività. Quello che tutti noi fiorentini ricorderemo di questa sera non saranno legittime rimostranze ma danni su danni che tutti noi dovremo ripagare e di cui questi delinquenti dovranno rispondere”. Il primo cittadino ringrazia “le forze dell’ordine per aver protetto le piazze più delicate della città e aver arginato le violenze e ringrazio il prefetto e il questore per il supporto. Mi sono sentito più volte con la ministra Lamorgese. Ora più che mai c’è bisogno del supporto delle istituzioni e dell’unità di tutti. Se c’è questa capacità credo che si possa rispondere bene all’emergenza e alla crisi economica e sanitaria. Il nostro Paese ha bisogno di risposte e di tranquillità, ma anche della verità. Se la situazione sanitaria peggiora velocemente dobbiamo dirlo e predisporre le misure necessarie”, conclude.