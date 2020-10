FOTO | VIDEO | “Libertà, libertà”, a Bologna in 200 al corteo contro il dpcm

di Mattia Cecchini e Maurizio Papa

BOLOGNA – Al grido di “libertà, libertà”, ha preso il via questa sera a Bologna una manifestazione contro il dpcm del Governo “che vi tratta come burattini”, grida dal megafono in piazzale Medaglie d’oro, davanti alla stazione di Bologna, lo speaker che annuncia un corteo fino a piazza 8 Agosto. Lì chi vorrà potrà prendere la parola e denunciare gli effetti del dpcm. Una manifestazione “pacifica”, si promette, convocata con lo slogan “l’Emilia-Romagna non ci sta” da gruppi di ultras e di destra, anche se in piazza non ci sono bandiere nè sigle politiche.

Al raduno iniziale ci sono circa 200 persone. “Non siamo né fascisti né comunisti ma figli d’Italia: siamo qui perché non abbassiamo il capo ma ci battiamo per i nostri diritti e per la nostra dignità, siamo qui contro un governo di merda”, si sente ancora dal megafono. Ma risuona anche un “non verranno tollerati comportamenti scorretti”: dunque, su le mascherine.