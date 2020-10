Coronavirus, Bardi: “Basilicata Regione più virtuosa d’Italia nella fase attuale”

POTENZA – “L’attuale fase dell’emergenza epidemiologica si caratterizza per alcuni dati che per la Regione Basilicata non sono negativi e pongono la Regione tra le più virtuose in Italia. L’indice RT di poco superiore al valore di 1 ne fa testo”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi intervenendo in Consiglio regionale. Bardi ha precisato che la prima fase della pandemia è stata caratterizzata dalla necessità di rispondere con tempestività alla richiesta emergente dai territori. “Abbiamo superato bene la seconda fase – ha detto – e durante il periodo estivo abbiamo assicurato un controllo sanitario della popolazione residente maggiormente esposta a rischio di contagio nelle zone turistiche della regione e, parallelamente, ai turisti”. La seconda fase, per il governatore, implica “uno stretto coordinamento tra gli attori istituzionali interessati sul territorio oltre le azioni di sorveglianza epidemiologica e microbiologica, l’osservanza delle misure di prevenzione e l’attualizzazione delle misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie”. Da qui l’appello ai sindaci affinché “si operi in sinergia e a supporto del sistema sanitario che occupa, attesa la connotazione sanitaria della problematica, una posizione di centralità”.