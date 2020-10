Cile, Antileo (Mapuche): “Costruiamo una democrazia plurinazionale”

ROMA – Il cammino per una democrazia “plurinazionale, plurilingue e interculturale” passa per il riconoscimento del ruolo del popolo mapuche nel processo di stesura della nuova Costituzione del Cile. Parola di Elisa Logkon Antileo, nativa, attivista e docente universitaria, esponente della Red por los derechos educativos y linguisticos. L’agenzia Dire la raggiunge al telefono, a Santiago, mentre in Senato si dibattono possibilità e modalità sulla rappresentanza della comunità alla “convenzione costituzionale” che dovrà redigere la nuova Carta fondamentale.

Domenica, infatti, quasi l’80 per cento degli elettori cileni ha deciso tramite referendum di modificare la Costituzione pubblicata nel 1980, nel pieno del ventennale regime del generale Augusto Pinochet. L’organismo scelto dai cittadini per occuparsi della stesura del documento è una convenzione composta per intero da membri eletti ad hoc.

“Siamo molto contenti che i cileni abbiano detto addio al testo di Pinochet” premette Antileo. L’attivista, che da anni lotta per il riconoscimento del diritto alla cultura e all’insegnamento della lingua mapuche, evidenzia però che la strada da percorrere è ancora lunga. “Mi sembra ingiusto che i popoli originari debbano ancora combattere per aver garantita la rappresentanza” dice, convinta che “tante comunità native del mondo hanno fatto enormi passi avanti in questo senso”.