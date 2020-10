I Massive Attack pubblicano un video sulla crisi climatica: “Riflettere e cambiare”

ROMA – I Massive Attack hanno condiviso un nuovo video sul cambiamento climatico. Come spiega Resident advisor (residentadvisor.net) il filmato è stato realizzato in collaborazione con il Tyndall Center for Climate Change Research, che la band ha ufficialmente incaricato lo scorso anno per una serie di ricerche sul tema dei mutamenti climatici e dell’impatto delle attività umane, comprese musica e concerti. Il video avrebbe dovuto debuttare in un concerto speciale a Liverpool quest’anno, in collaborazione con l’amministrazione della città e Ecotricity, compagnia elttrica rinnovabile britannica, ma ciò non è stato possibile a causa della pandemia da coronavirus.

“Oltre allo scempio che la pandemia porta nelle nostre vite, c’è anche l’opportunità, all’interno di questa pausa forzata, di riflettere e cambiare”, dice Robert Del Naja, leader dei Massive Attack. “Ci siamo resi conto che il nostro settore non avrebbe potuto o non avrebbe voluto muoversi abbastanza velocemente perché la musica dal vivo potesse fare la sua parte in un rapido processo di decarbonizzazione, quindi abbiamo deciso di progettare quel cambiamento, per mettere insieme le nostre identità e le circostanze, operare una pressione e dimostrare che è possibile“.

Sul loro sito – https://www.massiveattack.co.uk/ – e sui propri canali social la seminale band di Bristol porta avanti il proprio impegno climatico.